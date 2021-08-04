Польша выдала гуманитарную визу мужу Тимановской

Власти Польши выдали гуманитарную визу Арсению Зданевичу — супругу белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской.

Об этом заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.

«Могу добавить, что также муж госпожи Тимановской получил польскую гуманитарную визу», — приводит его слова ТАСС.

Во время летних Олимпийских игр в Токио Тимановская в социальных сетях раскритиковала решение руководства сборной Белоруссии, узнав, что её заявили на эстафету 4 × 400 м.



Позднее легкоатлетка попросила помощи у МОК, заявив, что её пытаются вывезти из Токио без её согласия.

Зданевич рассказал об отъезде из Белоруссии на Украину после скандала с его супругой на летних Олимпийских играх в Токио.

2 августа в МИД Польши заявили о получении Тимановской гуманитарной визы.

Подробнее о ситуации — в материале RT.