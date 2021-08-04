Польша выдала гуманитарную визу мужу Тимановской

Короткая ссылка
Власти Польши выдали гуманитарную визу Арсению Зданевичу — супругу белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской. 
Польша выдала гуманитарную визу мужу Тимановской
  • Reuters

Об этом заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.

«Могу добавить, что также муж госпожи Тимановской получил польскую гуманитарную визу», — приводит его слова ТАСС.

Во время летних Олимпийских игр в Токио Тимановская в социальных сетях раскритиковала решение руководства сборной Белоруссии, узнав, что её заявили на эстафету 4 × 400 м.

Позднее легкоатлетка попросила помощи у МОК, заявив, что её пытаются вывезти из Токио без её согласия.

Зданевич рассказал об отъезде из Белоруссии на Украину после скандала с его супругой на летних Олимпийских играх в Токио.

2 августа в МИД Польши заявили о получении Тимановской гуманитарной визы.

Подробнее о ситуации — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить