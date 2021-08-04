Польша выдала гуманитарную визу мужу Тимановской
- Reuters
Об этом заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.
«Могу добавить, что также муж госпожи Тимановской получил польскую гуманитарную визу», — приводит его слова ТАСС.
Во время летних Олимпийских игр в Токио Тимановская в социальных сетях раскритиковала решение руководства сборной Белоруссии, узнав, что её заявили на эстафету 4 × 400 м.
Позднее легкоатлетка попросила помощи у МОК, заявив, что её пытаются вывезти из Токио без её согласия.
Зданевич рассказал об отъезде из Белоруссии на Украину после скандала с его супругой на летних Олимпийских играх в Токио.
2 августа в МИД Польши заявили о получении Тимановской гуманитарной визы.
Подробнее о ситуации — в материале RT.