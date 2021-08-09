Белорусский лидер Александр Лукашенко высказался об интеграции России и Белоруссии.

«Говоря об интеграции, мы должны чётко понимать: любая интеграция возможна, но без потери государственности и суверенитета. У нас было около 30 дорожных карт. С Владимиром Путиным сразу убрали ту, которая имела политический подтекст», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

Он также подчеркнул, что «основа любого союза — это одинаковые условия, равноправие».

Лукашенко добавил, что в рамках Союзного государства осталось согласовать только одну союзную программу.

«Если мы в союзе, если видим перспективу, надо выравнивать цены и там, и здесь. Или, как у вас принято говорить, в свободное плавание отпустить. Захотели — купили природный газ, допустим, у «Газпрома». Нет у «Газпрома»? У другой компании — у вас их много, которые добывают природный газ. То есть свободная должна быть торговля этим товаром. Отсюда будут цены. Мы не просим низких цен. Мы равных цен хотим», — сказал белорусский лидер.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Союзное государство с Белоруссией — это некий уровень интеграции при полном сохранении суверенитета. Он также отметил, что в Евросоюзе гораздо более глубокий уровень интеграции, чем у России с Белоруссией в рамках Союзного государства.

Между тем российский лидер выразил уверенность, что обе страны будут и дальше укреплять союзнические связи и продвигать интеграционные процессы.