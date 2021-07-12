В Польше сообщили о росте нелегальной миграции на границе с Белоруссией

По данным пресс-службы погранслужбы Польши, число задержанных на границе с Белоруссией нелегальных мигрантов с начала 2021 года вдвое превысило показатели прошлого года.

«С начала этого года на польско-белорусском участке границы, охраняемом Подляской пограничной службой, были задержаны 238 нелегальных мигрантов, которые пересекли зелёную границу вопреки закону», — приводит сообщение ТАСС.

С начала июля погранслужба Польши задержала 91 нелегального мигранта.

Отмечается, что за весь 2020 год на вышеуказанном участке границы были задержаны 122 нелегальных мигранта.

Ранее сообщалось, что Европейское пограничное агентство оказывает помощь Литве из-за растущего миграционного давления на границе с Белоруссией.