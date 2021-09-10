«От интеграции выиграют все»: власти России и Белоруссии одобрили 28 программ по Союзному государству

Премьеры России и Белоруссии по итогам заседания Совета министров Союзного государства одобрили все 28 программ, направленных на укрепление интеграции двух стран. По словам Михаила Мишустина, эти проекты определяют чёткую траекторию работы практически во всех сферах совместной деятельности, включая энергетику, промышленность, финансы и многие другие отрасли экономики. Глава кабмина подчеркнул, что от интеграции в рамках Союзного государства выиграют все. Его белорусский коллега Роман Головченко назвал принятое решение важным шагом по созданию к 2024 году основ функционирования единого экономического пространства от Минска до Владивостока.

В пятницу, 10 сентября, в Минске состоялось заседание Совета министров Союзного государства, по итогам которого были одобрены основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021—2023 годы и 28 программ, направленные на реализацию задач по укреплению интеграции между Россией и Белоруссией.

«Была подчёркнута исключительная важность наращивания активного двустороннего диалога по вопросам углубления торгово-экономического сотрудничества, повышения эффективности согласованных совместных действий во всех сферах в целях повышения благосостояния братских народов Российской Федерации и Республики Беларусь», — сообщили в пресс-службе правительства РФ.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, союзные программы определяют «чёткую траекторию» работы практически во всех сферах совместной деятельности. Он пояснил, что речь идёт о промышленности, энергетике, финансах, агропромышленном комплексе. Предусматривается также сближение подходов в вопросах макроэкономики, налогового и таможенного регулирования, денежно-кредитной политики в целом. Кроме того, программы затрагивают транспортный рынок, маркировку товаров, платёжные системы, ветеринарный и фитосанитарный контроль, защиту прав потребителей и унификацию законодательства в социально-трудовой сфере.

«У нас общая цель — добиться роста экономик, повышения благосостояния наших людей и при этом сохранить суверенитет наших стран вне зависимости от усложняющейся внешней конъюнктуры. От интеграции в рамках Союзного государства выиграют все, — подчеркнул Мишустин. — Предприниматели получат новые возможности для ведения бизнеса, появятся условия для запуска перспективных проектов в промышленности, транспорте, энергетике и многих других областях».

Его коллега Роман Головченко назвал принятое решение об углублении интеграции на основе 28 союзных программ очень важным шагом на пути создания к 2024 году основ функционирования единого экономического пространства от Минска до Владивостока.

«С полной уверенностью можно констатировать, что в мировой практике Союзное государство выступит образцом движения двух независимых государств навстречу друг другу. Нам предстоит сложный трудоёмкий процесс реализации согласованных планов. Однако, как в очередной раз продемонстрировало проведённое заседание союзного Совмина, стороны полны решимости обеспечить их имплементацию в полном объёме», — пояснил он.

По итогам заседания Совета министров Союзного государства пресс-служба правительства РФ опубликовала на своём сайте сведения обо всех 28 программах по интеграции с Белоруссией. В них среди прочего говорится о создании общего рынка газа, нефти, нефтепродуктов и электричества, унификации рынка связи, формировании единой аграрной политики.

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Министры иностранных дел Сергей Лавров и Владимир Макей провели встречу в Минске, в ходе которой рассмотрели вопросы двустороннего внешнеполитического взаимодействия, а также приветствовали решения, принятые в ходе заседания Совета министров Союзного государства. Позднее, отвечая на вопросы журналистов в ходе форума «Вся Россия — 2021», Лавров подчеркнул, что важность подписанных документов заключается в укреплении экономик двух стран.

«Создаются дополнительные основы для формирования полноценной экономики Союзного государства», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, что накануне в Москве состоялись переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. В ходе итоговой пресс-конференции президент РФ сообщил о согласовании всех 28 программ в рамках Союзного государства, реализация которых должна придать мощный импульс экономикам двух стран.

Теперь эти программы должны быть утверждены Высшим государственным советом Союзного государства, заседание которого состоится 4 ноября. «Действительно, такая дата пока предварительно взята за основу», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Он подчеркнул, что в вопросе интеграции необходим прагматичный и реалистичный подход.

«Интеграция, конечно, будет совершенствоваться, продолжаться в том виде, который будет наибольшим, наилучшим образом соответствовать интересам двух стран», — добавил официальный представитель Кремля.

В свою очередь, Александр Лукашенко сказал, что на прошедших в Москве переговорах удалось достичь «очень серьёзных договорённостей». Об этом он заявил 10 сентября в ходе встречи с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным.

«Хорошие были вчера мероприятия на уровне президентов Беларуси и России. Мы о многом договорились, это очень серьёзные договорённости. Таких шагов мы ещё не предпринимали, как за эти три года подготовки и выдачи этих союзных программ», — цитирует БЕЛТА слова Лукашенко.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, комментируя подписание 28 союзных программ, выразил мнение, что интеграция с Россией принесёт Белоруссии 1,5% дополнительного роста ВВП в год. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЭР, речь идёт об экспертных оценках периода после 2024 года.

«По большому счёту мы должны за очень короткое время полностью интегрировать наши рынки и сделать работу и белорусского, и российского бизнеса абсолютно понятной, сняв остатки административных барьеров», — пояснил Решетников.