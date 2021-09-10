«От интеграции выиграют все»: власти России и Белоруссии одобрили 28 программ по Союзному государству
- Reuters
В пятницу, 10 сентября, в Минске состоялось заседание Совета министров Союзного государства, по итогам которого были одобрены основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021—2023 годы и 28 программ, направленные на реализацию задач по укреплению интеграции между Россией и Белоруссией.
«Была подчёркнута исключительная важность наращивания активного двустороннего диалога по вопросам углубления торгово-экономического сотрудничества, повышения эффективности согласованных совместных действий во всех сферах в целях повышения благосостояния братских народов Российской Федерации и Республики Беларусь», — сообщили в пресс-службе правительства РФ.
По словам премьер-министра Михаила Мишустина, союзные программы определяют «чёткую траекторию» работы практически во всех сферах совместной деятельности. Он пояснил, что речь идёт о промышленности, энергетике, финансах, агропромышленном комплексе. Предусматривается также сближение подходов в вопросах макроэкономики, налогового и таможенного регулирования, денежно-кредитной политики в целом. Кроме того, программы затрагивают транспортный рынок, маркировку товаров, платёжные системы, ветеринарный и фитосанитарный контроль, защиту прав потребителей и унификацию законодательства в социально-трудовой сфере.
«У нас общая цель — добиться роста экономик, повышения благосостояния наших людей и при этом сохранить суверенитет наших стран вне зависимости от усложняющейся внешней конъюнктуры. От интеграции в рамках Союзного государства выиграют все, — подчеркнул Мишустин. — Предприниматели получат новые возможности для ведения бизнеса, появятся условия для запуска перспективных проектов в промышленности, транспорте, энергетике и многих других областях».
Его коллега Роман Головченко назвал принятое решение об углублении интеграции на основе 28 союзных программ очень важным шагом на пути создания к 2024 году основ функционирования единого экономического пространства от Минска до Владивостока.
«С полной уверенностью можно констатировать, что в мировой практике Союзное государство выступит образцом движения двух независимых государств навстречу друг другу. Нам предстоит сложный трудоёмкий процесс реализации согласованных планов. Однако, как в очередной раз продемонстрировало проведённое заседание союзного Совмина, стороны полны решимости обеспечить их имплементацию в полном объёме», — пояснил он.
По итогам заседания Совета министров Союзного государства пресс-служба правительства РФ опубликовала на своём сайте сведения обо всех 28 программах по интеграции с Белоруссией. В них среди прочего говорится о создании общего рынка газа, нефти, нефтепродуктов и электричества, унификации рынка связи, формировании единой аграрной политики.Также на russian.rt.com Российский кабмин опубликовал все 28 программ по Союзному государству
Министры иностранных дел Сергей Лавров и Владимир Макей провели встречу в Минске, в ходе которой рассмотрели вопросы двустороннего внешнеполитического взаимодействия, а также приветствовали решения, принятые в ходе заседания Совета министров Союзного государства. Позднее, отвечая на вопросы журналистов в ходе форума «Вся Россия — 2021», Лавров подчеркнул, что важность подписанных документов заключается в укреплении экономик двух стран.
«Создаются дополнительные основы для формирования полноценной экономики Союзного государства», — отметил глава внешнеполитического ведомства.
Напомним, что накануне в Москве состоялись переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. В ходе итоговой пресс-конференции президент РФ сообщил о согласовании всех 28 программ в рамках Союзного государства, реализация которых должна придать мощный импульс экономикам двух стран.
Теперь эти программы должны быть утверждены Высшим государственным советом Союзного государства, заседание которого состоится 4 ноября. «Действительно, такая дата пока предварительно взята за основу», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что в вопросе интеграции необходим прагматичный и реалистичный подход.
«Интеграция, конечно, будет совершенствоваться, продолжаться в том виде, который будет наибольшим, наилучшим образом соответствовать интересам двух стран», — добавил официальный представитель Кремля.
В свою очередь, Александр Лукашенко сказал, что на прошедших в Москве переговорах удалось достичь «очень серьёзных договорённостей». Об этом он заявил 10 сентября в ходе встречи с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным.
«Хорошие были вчера мероприятия на уровне президентов Беларуси и России. Мы о многом договорились, это очень серьёзные договорённости. Таких шагов мы ещё не предпринимали, как за эти три года подготовки и выдачи этих союзных программ», — цитирует БЕЛТА слова Лукашенко.
Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, комментируя подписание 28 союзных программ, выразил мнение, что интеграция с Россией принесёт Белоруссии 1,5% дополнительного роста ВВП в год. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЭР, речь идёт об экспертных оценках периода после 2024 года.
«По большому счёту мы должны за очень короткое время полностью интегрировать наши рынки и сделать работу и белорусского, и российского бизнеса абсолютно понятной, сняв остатки административных барьеров», — пояснил Решетников.
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