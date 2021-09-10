Российский кабмин опубликовал все 28 программ по Союзному государству

Российское правительство опубликовало на своём сайте все 28 союзных программ по интеграции с Белоруссией в рамках Союзного государства.

Отмечается, что программы были одобрены по итогам заседания Совета министров Союзного государства.

В рамках программ Москва и Минск планируют работать над сближением макроэкономической политики, гармонизацией денежно-кредитной политики, валютного и макропруденциального регулирования.

Также запланирована работа над гармонизацией требований в области обеспечения информационной безопасности в финансовой сфере, норм регулирования кредитных и некредитных финансовых организаций, а также финансового рынка в целом.

Кроме того, Москва и Минск будут работать над гармонизацией требований в области противодействия отмыванию денежных средств, борьбы с финансовым терроризмом и гармонизацией требований в области защиты прав потребителей финансовых услуг и инвесторов, а также налогового и таможенного законодательства.

Планируется интеграция систем государственных контролирующих органов по прослеживаемости и маркировке товаров, а также в части ветеринарного и карантинного фитосанитарного контроля. Также намечена интеграция информационных систем транспортного контроля государственных контролирующих органов.

Также предусмотрена унификация регулирования транспортного рынка, формирование объединённых рынков нефти, газа, электроэнергии и нефтепродуктов. В рамках союзных программ планируется формирование единой промышленной и аграрной политики, развитие атомной энергетики, введение единых правил доступа к государственному заказу и государственным закупкам, общих норм в области защиты прав потребителей, единых правил конкуренции.

Кроме того, ожидается унификация требований к организации и осуществлению торговой деятельности, регулирования бухгалтерского учёта, законодательства в сфере туризма.

Также речь идёт о формировании принципов функционирования единого рынка связи и информатизации и проведении согласованной политики в социально-трудовой сфере.

9 сентября российский лидер Владимир Путин по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Кремле заявил, что Москва и Минск согласовали 28 программ в рамках Союзного государства.