Российский кабмин опубликовал все 28 программ по Союзному государству
- РИА Новости
Отмечается, что программы были одобрены по итогам заседания Совета министров Союзного государства.
В рамках программ Москва и Минск планируют работать над сближением макроэкономической политики, гармонизацией денежно-кредитной политики, валютного и макропруденциального регулирования.
Также запланирована работа над гармонизацией требований в области обеспечения информационной безопасности в финансовой сфере, норм регулирования кредитных и некредитных финансовых организаций, а также финансового рынка в целом.
Кроме того, Москва и Минск будут работать над гармонизацией требований в области противодействия отмыванию денежных средств, борьбы с финансовым терроризмом и гармонизацией требований в области защиты прав потребителей финансовых услуг и инвесторов, а также налогового и таможенного законодательства.
Планируется интеграция систем государственных контролирующих органов по прослеживаемости и маркировке товаров, а также в части ветеринарного и карантинного фитосанитарного контроля. Также намечена интеграция информационных систем транспортного контроля государственных контролирующих органов.
Также предусмотрена унификация регулирования транспортного рынка, формирование объединённых рынков нефти, газа, электроэнергии и нефтепродуктов. В рамках союзных программ планируется формирование единой промышленной и аграрной политики, развитие атомной энергетики, введение единых правил доступа к государственному заказу и государственным закупкам, общих норм в области защиты прав потребителей, единых правил конкуренции.
Кроме того, ожидается унификация требований к организации и осуществлению торговой деятельности, регулирования бухгалтерского учёта, законодательства в сфере туризма.
Также речь идёт о формировании принципов функционирования единого рынка связи и информатизации и проведении согласованной политики в социально-трудовой сфере.
9 сентября российский лидер Владимир Путин по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Кремле заявил, что Москва и Минск согласовали 28 программ в рамках Союзного государства.