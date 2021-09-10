Главы МИД России и Белоруссии приветствовали одобрение союзных программ

Главы МИД России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей приветствовали одобрение основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021—2023 годы и союзных программ.

Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

«Министры приветствовали решения, принятые в ходе заседания Совета министров, по одобрению основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021—2023 годы и союзных программ, которые призваны способствовать сближению законодательств двух стран и созданию единого экономического пространства», — отмечается в релизе.

Ранее сообщалось, что Лавров и Макей в рамках заседания Совета министров Союзного государства в Минске обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и международной безопасности.

Лавров отметил, что интеграционные планы России и Белоруссии являются лучшим ответом на политику санкций, проводимую Западом.

9 сентября российский лидер Владимир Путин по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Кремле заявил, что Москва и Минск согласовали 28 программ в рамках Союзного государства.