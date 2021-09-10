Лавров и Макей обсудили вопросы международной безопасности

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Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и международной безопасности в рамках заседания Совета министров Союзного государства в Минске.
Лавров и Макей обсудили вопросы международной безопасности
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, тематика международной безопасности, взаимодействие на международных площадках, а также ход подготовки заседания совместной коллегии МИД двух стран», — говорится в сообщении белорусского МИД в Facebook.

Отмечается, что достигнуты договорённости о продолжении контактов, в том числе в ходе предстоящих многосторонних мероприятий по линии ОДКБ, ШОС и ООН.

Как сообщает ТАСС, Лавров заявил, что в ноябре в Москве пройдёт совместное заседание коллегии МИД России и Белоруссии.

Российский министр добавил, что интеграционные планы России и Белоруссии являются лучшим ответом на политику санкций, проводимую Западом. 

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал об интеграции России и Белоруссии.

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