Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал об интеграции России и Белоруссии.

Он заявил, что днём ранее российский лидер Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко говорили, что «нужен прагматичный весьма и реалистичный подход».

«Намечены задачи в практически доработанных и готовых к подписанию союзных программах, вот на этом мы и будем концентрироваться», — заявил Песков.

По его словам, «это является сегодня главными задачами дальнейшего завершения интеграционных процессов».

Пресс-секретарь добавил, что «интеграция будет, конечно, дальше совершенствоваться, продолжаться в том виде, который будет наибольшим, наилучшим образом соответствовать интересам двух стран».

Ранее сообщалось, что российский премьер Михаил Мишустин прибыл в Белоруссию, где пройдёт заседание Совета министров Союзного государства.