Песков рассказал об интеграции России и Белоруссии

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал об интеграции России и Белоруссии.
Песков рассказал об интеграции России и Белоруссии
  • РИА Новости

Он заявил, что днём ранее российский лидер Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко говорили, что «нужен прагматичный весьма и реалистичный подход».

«Намечены задачи в практически доработанных и готовых к подписанию союзных программах, вот на этом мы и будем концентрироваться», — заявил Песков.

По его словам, «это является сегодня главными задачами дальнейшего завершения интеграционных процессов».

Пресс-секретарь добавил, что «интеграция будет, конечно, дальше совершенствоваться, продолжаться в том виде, который будет наибольшим, наилучшим образом соответствовать интересам двух стран».

Ранее сообщалось, что российский премьер Михаил Мишустин прибыл в Белоруссию, где пройдёт заседание Совета министров Союзного государства.

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