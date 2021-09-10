Мишустин прибыл в Минск
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС.
Отмечается, что в заседании с российской стороны, как предполагается, примут участие вице-премьер Алексей Оверчук, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, представители других ведомств.
Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что согласованы все 28 программ в рамках Союзного государства.