Белоруссия и Россия согласовали совместный ответ на западные санкции

Белорусский премьер-министр Роман Головченко и глава правительства России Михаил Мишустин договорились о совместном ответе двух стран на санкции со стороны Запада.

Как сообщает БЕЛТА, соответствующая договорённость содержится в совместном заявлении глав правительств двух стран.

«Главы правительств отмечают, что позитивному развитию Союзного государства, укреплению национальных экономик, решению жизненно важных для граждан России и Белоруссии социальных задач препятствуют деструктивные, противоречащие международному праву действия ряда западных государств и структур. В этой связи согласованы совместные действия в условиях применения нелегитимных экономических санкций в отношении двух стран», — отмечается в заявлении.

Ранее министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и международной безопасности в рамках заседания Совета министров Союзного государства в Минске.