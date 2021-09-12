На $1 млрд: какое оружие Белоруссия намерена закупить у России

Минск согласовал с Москвой перечень российского вооружения, которое Белоруссия закупит у России до 2025 года, более чем на $1 млрд. По словам белорусского президента Александра Лукашенко, речь идёт о десятках самолётов и вертолётов, ЗРК «Тор-М2», а также о поставках систем ПВО С-400. Он указал, что республика, как и Россия, будет защищать свою территорию, но не собирается нападать на соседей. Эксперты отметили, что Минск вынужден увеличить затраты на оборону рубежей на фоне милитаризации региона со стороны НАТО и Украины. При этом аналитики указывают, что в данный момент Белоруссия и Россия реализуют общие подходы к обеспечению безопасности своих границ.

Москва и Минск согласовали перечень российского вооружения, которое до 2025 года будет поставлено в Белоруссию. Речь идёт о военной технике на сумму более $1 млрд. Об этом сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко, посещая во время военных учений «Запад-2021» Обуз-Лесновский полигон под Барановичами.

«Это около десятка самолётов, часть уже поступила, несколько десятков вертолётов, «Тор-М2». Это говорит о том, что мы и Российская Федерация очень серьёзно воспринимаем это западное направление, где мы находимся непосредственно в соприкосновении с натовскими войсками», — приводит слова Лукашенко издание «СБ. Беларусь сегодня».

«Вы видите, как они себя ведут. Поэтому нельзя расслабляться, учитывая опыт 1941 года, когда мы всё утихомиривали, всех успокаивали («не отвечайте на провокации» и прочее), а потом получили оглушительный удар и практически Беларусь потеряли за пару-тройку месяцев. История многому учит. Мы хотим быть заранее готовы, и суть этого — современные учения», — добавил он.

В частности, Минск ведёт переговоры с Москвой по поставкам российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) противовоздушной обороны С-400.

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«Мы ведём переговоры и планируем поставки С-400. Мы уделили вопросам обороны и безопасности с Владимиром Путиным очень много внимания. Вообще, этот вопрос был вплетён во все вопросы. Наверное, три — три с половиной часа из восьми мы вели диалог именно об обороне и безопасности. Он мне рассказал о более современных комплексах С-500, которые могут работать по баллистическим ракетам. Очень эффективный комплекс. В том числе я ему ещё раз напомнил про С-400, рассказал ему, где мы хотим поставить эти комплексы», — подчеркнул президент Белоруссии.

Он также указал, что в настоящее время комплексами С-300 «полностью перекрыт периметр на западном направлении» республики.

«Но, как вы знаете, у нас и южное направление добавилось. Мы с белорусскими генералами и россиянами обсуждали эту тему. Нас начинают с юга подогревать. А что ещё будет... Мы должны готовиться — 1200 км граница с Украиной. Поэтому нам придётся закрывать и этот периметр», — отметил Лукашенко.

По его словам, Белоруссия и Россия «не нацеливают свои ракеты на сопредельные государства»: «Мы готовимся защищать свою землю. Белорусско-российскому союзу лишние территории не нужны. Дай бог нам справиться со своими».

С-400, разработанный концерном «Алмаз-Антей» для обороны важнейших стратегических объектов от массированного воздушного нападения противника, считается одним из лучших в мире ЗРК дальнего радиуса действия. Система, получившая наименование «Триумф», способна уничтожать все аэродинамические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с, включая авиацию и ракеты. В зависимости от метеоусловий комплекс может обнаруживать воздушные объекты на расстоянии до 600 км. Дальность поражения целей составляет от 1 до 200—250 км.

Отметим, что 1 сентября Александр Лукашенко сообщал о скорых поставках в Белоруссию десятков самолётов и вертолётов, а также систем ПВО. 3 сентября директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев заявил, что не видит никаких препятствий и ограничений для военных поставок союзному государству, в том числе комплексов «Триумф».

Системы ЗРК С-400

© REUTERS/Vitaly Nevar

9 сентября президенты России и Белоруссии провели переговоры в Москве. По их итогам Владимир Путин сообщил, что, в частности, состоялось обсуждение вопросов строительства единого оборонного пространства и обеспечения безопасности Союзного государства на внешнем периметре. Российский лидер также подчеркнул, что НАТО активно наращивает своё военное присутствие вблизи границ СГ и стран — членов ОДКБ.

«Естественно, в этих условиях мы затронули тему союзного военного учения «Запад-2021». Совместное противодействие общим вызовам и угрозам будем только наращивать. И здесь не надо кричать, что мы проводим эти учения. У нас есть армия, у нас есть совместная группировка на западном направлении, и её надо учить, её надо обучать военному ремеслу. Мы ничего исключительного не делаем, чего не делают наши соперники и противники», — констатировал президент РФ.

Кроме того, главы государств согласовали все 28 интеграционных программ в рамках Союзного государства. На следующие сутки их одобрили премьеры России и Белоруссии по итогам заседания Совета министров СГ. В ноябре указанные программы будут вынесены на утверждение Высшим государственным советом Союзного государства.

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Стратегические учения «Запад-2021» стартовали 10 сентября. Манёвры проходят на 14 полигонах на территории России, Белоруссии и в Балтийском море, а участие в них принимают около 200 тыс. военных, более 80 самолётов и вертолётов, порядка 760 единиц боевой техники. В понедельник, 13 сентября, Владимир Путин во время рабочей поездки в Нижегородскую область посетит основной этап учений на полигоне Мулино.

«Россия и Белоруссия имеют общие подходы к обороне»

Главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко, комментируя планы Белоруссии закупить у России вооружений более чем на $1 млрд, подчеркнул, что отечественный оборонно-промышленный комплекс конкурентоспособен по всем основным классам производимых вооружений.

«Россия занимает второе место в мире по объёму экспорта. Это наглядно говорит о том, что российское оружие востребовано в мире и пользуется уважением и авторитетом», — сказал собеседник RT.

В свою очередь профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина подчеркнула, что общая оборонная политика — одно из направлений координации усилий стран в рамках Союзного государства.

«Она выражена и в охране границ, и в совместных учениях. Конечно же, есть снабжение вооружением, в том числе совместное. Безусловно, есть общие подходы к оборонному заказу, есть совместное производство вооружения. Поскольку Россия обладает более масштабным военным производством, то она, по большей части, обеспечивает выполнение общей военной оборонной задачи. Конечно же, периодически подобные заказы осуществляются. То есть это не только новость текущего времени, а это наше регулярное взаимодействие. Так как Белоруссия — суверенное государство, и охраняет не только общие, но и свои границы, она должна обладать собственными вооружениями, которые находятся на её балансе», — подчеркнула эксперт в беседе с RT.

Между тем профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в разговоре с RT обратил внимание на усиление военных группировок на Западе. Вдобавок, милитаристские устремления на постоянной основе декларируют украинские политические деятели.

«То они грозятся завоевать Россию, то кричат, что Россия вот-вот нападёт. Расширяется НАТО. Так что милитаризация, к сожалению, происходит со всех сторон. Белоруссия в данном случае вынуждена присоединится к общему движению и принять меры для того, чтобы усилить свою безопасность. Другое дело, что на данном этапе это происходит на основе усиленной кооперации и сотрудничества с Россией», — указал он.