Глава ФСВТС заявил, что не видит препятствий для поставок Белоруссии С-400

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Глава ФСВТС Дмитрий Шугаев заявил, что не видит препятствий для поставок Белоруссии систем С-400.
Глава ФСВТС заявил, что не видит препятствий для поставок Белоруссии С-400
  • © РИА Новости / Сергей Мальгавко

По его словам, Белоруссия является стратегическим партнёром.

«Мы живём в одном союзном государстве, и коль скоро С-400 — это всё-таки система, которая предназначена в том числе для экспорта, конечно же, будет логично в случае прочих равных удовлетворить потребности Белоруссии в этой системе», — сказал Шугаев на полях ВЭФ, отвечая на вопрос Интерфакса.

Он отметил, что не видит на сегодняшний момент никаких препятствий и ограничений.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о планируемых поставках в страну российского вооружения и техники. По его словам, в ближайшее время из Российской Федерации поставят в страну десятки самолётов, десятки вертолётов, самого важного вооружения ПВО и, может быть, даже C-400.

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