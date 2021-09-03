Глава ФСВТС заявил, что не видит препятствий для поставок Белоруссии С-400

Глава ФСВТС Дмитрий Шугаев заявил, что не видит препятствий для поставок Белоруссии систем С-400.

По его словам, Белоруссия является стратегическим партнёром.

«Мы живём в одном союзном государстве, и коль скоро С-400 — это всё-таки система, которая предназначена в том числе для экспорта, конечно же, будет логично в случае прочих равных удовлетворить потребности Белоруссии в этой системе», — сказал Шугаев на полях ВЭФ, отвечая на вопрос Интерфакса.

Он отметил, что не видит на сегодняшний момент никаких препятствий и ограничений.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о планируемых поставках в страну российского вооружения и техники. По его словам, в ближайшее время из Российской Федерации поставят в страну десятки самолётов, десятки вертолётов, самого важного вооружения ПВО и, может быть, даже C-400.