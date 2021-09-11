Власти Белоруссии изучают перспективы создания собственного грузового флота

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Белоруссия анализирует перспективы создания собственного грузового флота, сообщил премьер-министр республики Роман Головченко в эфире телеканала «Беларусь 1».
Власти Белоруссии изучают перспективы создания собственного грузового флота
  • Reuters

«Мы очень серьёзно в настоящее время рассматриваем вопрос создания собственного морского грузового терминала. Анализируем перспективы приобретения или создания собственного грузового флота для того, чтобы минимизировать издержки на фрахт», — сказал он, слова премьера приводит БЕЛТА.

Приоритетным для властей с точки зрения экономической эффективности являются порты Ленинградской области, подчеркнул Головченко.

Белорусский премьер-министр  добавил, что события последних месяцев показали, что стране в таких вопросах нужно опираться на собственные силы и на силы стратегических союзников.

В мае Головченко сообщил, что республика предметно прорабатывает с Россией строительство своего терминала в российских морских портах для перевалки грузов.

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