Власти Белоруссии изучают перспективы создания собственного грузового флота

Белоруссия анализирует перспективы создания собственного грузового флота, сообщил премьер-министр республики Роман Головченко в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Мы очень серьёзно в настоящее время рассматриваем вопрос создания собственного морского грузового терминала. Анализируем перспективы приобретения или создания собственного грузового флота для того, чтобы минимизировать издержки на фрахт», — сказал он, слова премьера приводит БЕЛТА.

Приоритетным для властей с точки зрения экономической эффективности являются порты Ленинградской области, подчеркнул Головченко.

Белорусский премьер-министр добавил, что события последних месяцев показали, что стране в таких вопросах нужно опираться на собственные силы и на силы стратегических союзников.

В мае Головченко сообщил, что республика предметно прорабатывает с Россией строительство своего терминала в российских морских портах для перевалки грузов.