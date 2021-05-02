Белоруссия прорабатывает с Россией строительство портового терминала

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Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил в эфире телеканала «Беларусь 1», что республика предметно прорабатывает с Россией строительство своего терминала в российских морских портах для перевалки грузов.

«Да, у нас определены категории товаров, где потенциально есть экономическая целесообразность задействовать российские порты. Вопрос в том, чтобы это не нанесло ущерб экономике предприятий с точки зрения логистики. Поэтому мы в том числе прорабатываем очень предметно вопросы строительства собственного портового терминала в российских портах», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что «сейчас эти вопросы предметно отрабатывают соответствующие рабочие группы».

Ранее сообщалось, что новый посол России в Белоруссии Евгений Лукьянов встретился с главой белорусского МИД Владимиром Макеем по случаю вручения копий верительных грамот.

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