Путин посетит этап учений «Запад-2021» в Нижегородской области 13 сентября

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Нижегородскую область посетит основной этап российско-белорусских учений «Запад-2021» на полигоне Мулино.
Путин посетит этап учений «Запад-2021» в Нижегородской области 13 сентября
  • © РИА Новости / Алексей Дружинин

«13 сентября Владимир Путин совершит рабочую поездку в Нижегородскую область, где на полигоне Мулино пройдёт основной этап совместного стратегического учения Вооружённых сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Во время основного этапа российские вооружённые силы во взаимодействии с войсками Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Кыргызстана и Монголии отработают действия по отражению наступления противника, манёвренной обороне, нанесению сосредоточенного огневого удара и разгрому вклинившейся группировки условного противника.

Ранее псковское соединение Воздушно-десантных войск России впервые провело десантирование более 600 человек личного состава и 30 единиц военной техники в ночных условиях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить