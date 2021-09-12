Путин посетит этап учений «Запад-2021» в Нижегородской области 13 сентября

Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Нижегородскую область посетит основной этап российско-белорусских учений «Запад-2021» на полигоне Мулино.

«13 сентября Владимир Путин совершит рабочую поездку в Нижегородскую область, где на полигоне Мулино пройдёт основной этап совместного стратегического учения Вооружённых сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Во время основного этапа российские вооружённые силы во взаимодействии с войсками Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Кыргызстана и Монголии отработают действия по отражению наступления противника, манёвренной обороне, нанесению сосредоточенного огневого удара и разгрому вклинившейся группировки условного противника.

Ранее псковское соединение Воздушно-десантных войск России впервые провело десантирование более 600 человек личного состава и 30 единиц военной техники в ночных условиях.