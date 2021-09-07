«Не справляются с ситуацией»: как Варшава пытается урегулировать миграционный кризис на польско-белорусской границе

Сейм Польши поддержал действие режима чрезвычайного положения на приграничных с Белоруссией территориях. На такой шаг ранее пошёл президент республики из-за ситуации с наплывом нелегальных мигрантов. Между тем польский премьер-министр заявил, что якобы в Москве и Минске уже написаны сценарии, которые представляют угрозу суверенитету и безопасности его страны. По словам главы кабмина, Варшава имеет дело «с провокацией в широких масштабах», касающейся переброса мигрантов. По мнению экспертов, введение режима ЧП в Польше из-за ситуации вокруг нелегалов — свидетельство неспособности государства решить свои проблемы. А обвинениями в адрес России и Белоруссии польская сторона хочет снять с себя ответственность за происходящее, считают аналитики.

Сейм Польши поддержал введение режима чрезвычайного положения на приграничных с Белоруссией территориях. Такое решение ранее принял президент республики из-за ситуации с наплывом нелегальных мигрантов.

«Не получив безоговорочного большинства голосов, сейм не отклонил распоряжения президента Польши Анджея Дуды касательно введения ЧП приграничной полосы с Белоруссией», — говорится в сообщении сейма, опубликованном в его официальном Twitter.

✅ 168 posłów za

❌ 247 posłów przeciw

🤷 20 posłów wstrzymało się



📍#Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów nie uchylił rozporządzenia @prezydentpl@AndrzejDuda o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w przygranicznym pasie z Białorusią. pic.twitter.com/GTwSNwu0lL — Sejm RP🇵🇱 (@KancelariaSejmu) September 6, 2021

Как пояснял ранее министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский, режим ЧП затронет 115 населённых пунктов в Подляском и 68 в Люблинском воеводствах. На этих территориях будут запрещены экскурсии, манифестации и другие массовые мероприятия.

По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, благодаря этому польские власти смогут обеспечить качество охраны границы и пресекать «агрессивную» деятельность и «провокации», которые якобы ведёт Минск.

При этом вину за миграционный кризис Варшава возлагает и на Россию.

Как заявил Моравецкий, выступая в сейме 6 сентября, якобы в Москве и Минске «уже написаны сценарии, которые представляют угрозу» суверенитету и безопасности польского государства. По его словам, Польша на востоке имеет дело «с провокацией в широких масштабах в плане попытки переброса десятков тысяч мигрантов через польскую границу».

«Это куда больше, чем дипломатический конфликт. Это попытка нарушения целостности польского государства», — подчеркнул он.

🎥"Granica to nie jest tylko linia na mapie. Za tę granicę przelewały krew pokolenia Polaków. Ta granica jest świętością. To nie jest tylko konflikt dyplomatyczny. Jest to próba naruszenia integralności państwa polskiego" - prezes Rady Ministrów @MorawieckiM w Sejmie.🇵🇱 pic.twitter.com/HQjAwdEdzE — Sejm RP🇵🇱 (@KancelariaSejmu) September 6, 2021

Моравецкий также заявил, что защита польских границ «должна быть чем-то естественным и основываться на консенсусе всех политических сил». По его словам, решение о введении ЧП поможет лучше обеспечить безопасность и больший комфорт «служащим, которые защищают» польскую границу.

Обвинительная риторика

Стоит отметить, что Варшава не первый раз обвиняет Минск и Москву в провоцировании миграционного кризиса.

Так, 21 августа глава Минобороны Польши Мариуш Блащак назвал наплыв нелегалов на польско-белорусской границе «грязной игрой Лукашенко и Кремля». Об этом он написал в своём Twitter, добавив к посту фотографии повреждённого ограждения из колючей проволоки. Блащак сообщил, что это «также результат деятельности белорусских спецслужб».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила польскому министру обороны в своём Telegram-канале, назвав его слова очередным «приступом русофобии Варшавы», причём «клиническим». Она напомнила, что на польско-белорусской границе оказались несколько десятков нелегалов. При этом с 2015 по 2020 год в страны Европы переселились около 5,8 млн мигрантов, в основном из Ближнего Востока и Северной Африки, сообщила Захарова, сославшись на данные Фонда ООН по народонаселению.

Также по теме Пограничное состояние: почему Польша назвала миграционный кризис «местью» Минска Варшаве и Вильнюсу Глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил, что ситуация с наплывом мигрантов на границе с Белоруссией — это «месть» Минска Варшаве и...

«И польский вклад в эту статистику самый что ни на есть прямой, — отметила она. — Внимание, вопрос: когда и как Варшава охарактеризует свои игры и игры НАТО, спровоцировавшие невиданный миграционный кризис и межконтинентальный исход народов?»

Однако больше всего нападкам со стороны Варшавы подвергается Белоруссия. Польские власти неоднократно подчёркивали, что именно Минск виновен в происходящем на границе.

О том, что белорусская сторона якобы провоцирует миграционный кризис, заявил замглавы МИД Польши Марчин Пшидач в эфире телеканала TVN24 19 августа. Он назвал это «политической операцией» Лукашенко. По версии польского министра, Белоруссия якобы цинично использует нелегальных мигрантов в качестве живого щита и «инструмента политического давления на Варшаву».

Через несколько дней Пшидач в интервью радио RMF FM заявил о ввозе в Белоруссию новых нелегалов с Ближнего Востока, которых потом якобы направляют на границы Литвы и Польши. Пшидач считает, что так Лукашенко якобы хочет добиться дестабилизации ситуации в Польской Республике.

30 августа глава МВД Польши и вовсе назвал ситуацию с наплывом мигрантов на границе с Белоруссией «местью» Минска Варшаве и Вильнюсу. По словам министра, Лукашенко якобы намерен инициировать новый масштабный миграционный кризис у границ Евросоюза, чтобы «навредить Польше», Литве и всему ЕС.

Президент Белоруссии отвергает такого рода обвинения. Он не скрывает, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегалов в страны Евросоюза, поскольку из-за санкционных ограничений Запада у республики на это нет «ни денег, ни сил». Однако Лукашенко полагает, что именно Польша «устроила пограничный конфликт на границе, нарушив государственную границу» Белоруссии. Он пояснил, что через территорию республики действительно идут мигранты, причём преимущественно афганцы, на Запад, который пообещал их принять.

Польско-белорусская граница

Reuters

© Kacper Pempel

«Что сделали поляки: они отловили, иначе не скажешь, около 50 человек на территории Польши, которые, как они признались, шли в Германию, — пояснил Лукашенко 23 августа во время внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. — И под угрозой оружия, стреляя поверх голов, выдавили их на границу с Беларусью».

Лукашенко добавил, что уже несколько суток «бедолаги находятся там» без воды, еды и под открытым небом.

«Вы слышали многие факты и видели. По крайней мере, это весь мир видел, но Запад молчит, как они больных, беременных, полуживых людей, а иногда мёртвых выбрасывают на границу с Беларусью, возвращая их обратно. Вот их обещания, их политика, — сказал белорусский лидер. — Они проиграли эту войну (в Афганистане. — RT) (и это надо им признать) и трусливо оттуда сбежали. Но это их проблемы. Но мы-то здесь при чём? Поэтому, действительно, идёт перекладывание этой проблемы на наши плечи».

«Переложить ответственность»

Как отметил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, введение режима ЧП в Польше из-за ситуации вокруг мигрантов — свидетельство неспособности Варшавы решить эту проблему.

«Польские ведомства не справляются с той кризисной ситуацией, которая возникла на границе. И возникает вопрос, за что налогоплательщики республики платят деньги, если только в самом начале миграционного кризиса система даёт сбой и приводит к серьёзным негативным последствиям», — заявил эксперт в беседе с RT.

Шаповалов полагает, что режим чрезвычайного положения решить миграционную проблему полякам не сильно поможет, однако позволит «напрочь отбросить рассуждения о правах человека и в полную силу совершать насильственные действия в отношении мигрантов».

«Страна, позиционирующая себя чуть ли не первой демократией в Европе, ведёт себя абсолютно недемократично, применяя насилие в отношении мигрантов. И сразу становится ясно, что все эти заявления о правах человека являются не более чем лицемерной маской, за которой скрывается другая ситуация, при которой правоохранители совершенно не церемонятся с людьми, нуждающимися в помощи. Это крайне антигуманное поведение. Причём наблюдается оно далеко не только в Польше, но и во многих других странах Европы», — сообщил аналитик.

При этом Варшава продолжает перекладывать вину за миграционный кризис на Москву и Минск, чтобы «замаскировать своё неподобающее поведение», отметил Шаповалов.

«Польская власть пытается переложить ответственность на Россию и Белоруссию, безосновательно объявляя их виновниками происходящего. Однако у этой ситуации есть одно объяснение — это неспособность польской власти решать собственные проблемы», — сказал эксперт.

Как подчеркнул Шаповалов, учитывая масштаб проблем, которые наблюдаются теперь в Афганистане из-за действий Запада, в частности стремительного вывода войск США и НАТО, регулировать надвигающуюся колоссальную волну афганских беженцев у польских властей не получится, причём даже за счёт введения режима ЧП.

Мигранты на польско-белорусской границе

AFP

© WOJTEK RADWANSKI

Схожее мнение в разговоре с RT высказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. По его словам, к кризису на польско-белорусской границе привела в первую очередь некомпетентность польских властей и правоохранителей.