Моравецкий: в Москве и Минске написаны сценарии, угрожающие независимости Польши

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в Москве и Минске написаны сценарии, которые угрожают независимости республики.
Моравецкий: в Москве и Минске написаны сценарии, угрожающие независимости Польши
  • РИА Новости

Слова министра приводит агентство PAP.

«Сегодня мы точно видим, что в Москве и Минске написаны сценарии, которые угрожают нашей суверенности, угрожают безопасности польского государства», — сказал Моравецкий.

Он отметил, что Польша столкнулась на восточной границе с «политической провокацией», которая заключается в том, что тысячи нелегальных мигрантов пытаются проникнуть через белорусско-польскую границу. 

Ранее Моравецкий заявил, что Варшава опасается провокаций на фоне учений «Запад-2021», которые пройдут в том числе на территории Белоруссии.

2 сентября президент Польши Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией.

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