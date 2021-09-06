Моравецкий: в Москве и Минске написаны сценарии, угрожающие независимости Польши

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в Москве и Минске написаны сценарии, которые угрожают независимости республики.

Слова министра приводит агентство PAP.

«Сегодня мы точно видим, что в Москве и Минске написаны сценарии, которые угрожают нашей суверенности, угрожают безопасности польского государства», — сказал Моравецкий.

Он отметил, что Польша столкнулась на восточной границе с «политической провокацией», которая заключается в том, что тысячи нелегальных мигрантов пытаются проникнуть через белорусско-польскую границу.

Ранее Моравецкий заявил, что Варшава опасается провокаций на фоне учений «Запад-2021», которые пройдут в том числе на территории Белоруссии.

2 сентября президент Польши Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией.