Польша направляет полицейских для помощи Литве в охране границы

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский сообщил, что Варшава направляет полицейских для помощи Литве в охране границы с Белоруссией.

«Правительство Литвы обратилось к нам с просьбой о поддержке», — приводит ТАСС его слова.

Каминьский отметил, что польские полицейские будут «помогать в обеспечении безопасности границ литовского государства».

По словам Каминьского, «власти Польши и Литвы не позволят массово нарушать границу».

Ранее замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что Белоруссия ввозит на свою территорию новых мигрантов с Ближнего Востока, которые в дальнейшем будут переправлены в Евросоюз.