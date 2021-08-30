Польша направляет полицейских для помощи Литве в охране границы

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Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский сообщил, что Варшава направляет полицейских для помощи Литве в охране границы с Белоруссией.
Польша направляет полицейских для помощи Литве в охране границы
  • Reuters

«Правительство Литвы обратилось к нам с просьбой о поддержке», — приводит ТАСС его слова.

Каминьский отметил, что польские полицейские будут «помогать в обеспечении безопасности границ литовского государства».

По словам Каминьского, «власти Польши и Литвы не позволят массово нарушать границу».

Ранее замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что Белоруссия ввозит на свою территорию новых мигрантов с Ближнего Востока, которые в дальнейшем будут переправлены в Евросоюз.

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