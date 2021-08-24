В МИД Польши заявили, что Минск готовит новые группы мигрантов

Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что Белоруссия ввозит на свою территорию новых мигрантов с Ближнего Востока, которые в дальнейшем будут переправлены в Евросоюз.

Об этом Пшидач рассказал в интервью RMF FM.

«У нас есть информация об очередных группах людей с Ближнего Востока, которых направляют через Минск, где они получают визы для нормального легального пребывания на территории Белоруссии, а потом их направляют на границы Литвы и Польши», — заявил он.

По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко «пытается дестабилизировать ситуацию в Польше, посылая на протяжении нескольких месяцев мигрантов такого типа».

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что польские власти приняли решение о строительстве нового забора высотой 2,5 м на границе с Белоруссией.