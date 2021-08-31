Пограничное состояние: почему Польша назвала миграционный кризис «местью» Минска Варшаве и Вильнюсу

Глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил, что ситуация с наплывом мигрантов на границе с Белоруссией — это «месть» Минска Варшаве и Вильнюсу. По словам министра, белорусский президент Александр Лукашенко якобы хочет создать новый масштабный миграционный кризис у границ ЕС, чтобы «навредить Польше», Литве и Евросоюзу в целом. По мнению экспертов, Польша стремится выставить Белоруссию виновницей собственных проблем, которые не может решить. Однако истинная причина наплыва нелегалов кроется в ошибках стран НАТО, проводивших провальные операции в других государствах, считают аналитики.

В Польше заявили, что ситуация с наплывом мигрантов на границе с Белоруссией — это «месть» Минска Варшаве и Вильнюсу. Об этом сказал глава МВД польской республики Мариуш Каминьский.

«Это возмездие и месть за то, что польское и литовское государства стали безопасным пристанищем для представителей белорусской оппозиции», — заявил он, выступая перед полицейскими, которые направляются в Литву для борьбы с миграционным кризисом.

По мнению Каминьского, «ответ режима (президента Белоруссии Александра Лукашенко. — RT) как раз проявляется в том, что на данный момент происходит на границе Польши и Литвы, на внешней границе ЕС».

«Лукашенко помнит, какой большой проблемой для всего ЕС был 2015 год, когда сотни тысяч нелегальных беженцев добрались до границ Европы. Он хочет сделать это вновь, он хочет навредить Польше, хочет навредить Литве, хочет навредить нашим гражданам и хочет навредить ЕС, цинично используя людей, которых белорусские самолёты привозят из-за тысяч километров, с Ближнего Востока и Африки, и дезинформируя их о том, что границы ЕС открыты. Нет, они не открыты и не могут быть открыты», — подчеркнул он.

Каминьский также сообщил, что польские полицейские отправляются в Литву «с исключительно важной, сложной миссией».

«Вы едете туда по приглашению литовского правительства, которое обратилось к нашим властям с просьбой поддержать безопасность литовского государства. Там вы будете содействовать сохранению безопасности, защите независимости и неприкосновенности границ нашего соседа», — сказал полицейским Каминский.

Ранее, 24 августа, замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил в интервью радио RMF FM, что Белоруссия якобы ввозит на свою территорию новых мигрантов с Ближнего Востока, чтобы направить их на границы Литвы и Польши. По его словам, Лукашенко якобы пытается дестабилизировать ситуацию в польской республике, «посылая на протяжении нескольких месяцев мигрантов такого типа».

За несколько дней до этого Пшидач сообщал в вечерней программе телеканала TVN24, что Минск якобы провоцирует миграционный кризис. По его словам, это «политическая операция» Лукашенко. По версии Пшидача, белорусская сторона якобы цинично использует нелегалов как живой щит и «инструмент политического давления на Варшаву».

Мигранты на белорусско-польской границе

© Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

Между тем глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил 21 августа, что наплыв нелегальных мигрантов на польско-белорусской границе — это якобы «грязная игра Лукашенко и Кремля». Об этом он написал на своей странице в Twitter, приложив фотографии повреждённого ограждения из колючей проволоки. По его словам, это «также результат деятельности белорусских спецслужб».

Миграционный вопрос

Напомним, 6 августа Польша и Литва призвали ЕС оказать более жёсткое давление на Белоруссию, мотивируя такую необходимость якобы спровоцированным Минском миграционным кризисом в регионе. Об этом сообщалось в совместном заявлении Варшавы и Вильнюса. Там также говорилось, что оба государства выступают за жёсткий и решительный ответ на действия Белоруссии и всех, кто принимает участие в организации переброски нелегальных мигрантов.

Однако Александр Лукашенко категорически отвергает такого рода обвинения. Во время встречи с журналистами и представителями общественности 9 августа он потребовал от соседних государств выложить соответствующие «факты на стол». По его словам, в этом году поток мигрантов значительно усилился и страны ЕС «не знают, что с ними делать», потому «и зашумели».

На прошлой неделе во время внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ Лукашенко сообщил, что поляки отловили на своей территории около 50 человек, которые, «как они признались, шли в Германию».

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«И под угрозой оружия, стреляя поверх голов (польские пограничники. — RT), выдавили их (нелегальных мигрантов. — RT) на границу с Беларусью. Естественно, они шли в Германию, в Беларусь они идти не хотят. Таким образом, Польша устроила пограничный конфликт на границе, нарушив государственную границу Беларуси», — отметил он.

При этом Государственный пограничный комитет (ГПК) белорусской республики регулярно сообщает, что Польша и Литва не только жёстко препятствуют проникновению нелегалов на свою территорию, оказывая давление, но и применяют по отношению к ним физическое насилие.

Так, 29 августа ведомство информировало, что литовские пограничники «выбросили из страны» пожилую «беженку в полуобморочном состоянии».

«Когда состояние женщины улучшилось, она пояснила, что к линии границы группу беженцев привезли литовские силовики. Мигранты следовали в Литву просить убежище, но в ответ местные правоохранители морили их голодом, угрожали и применяли физическую силу. В качестве «напутствия» иностранку пообещали убить, если она вернётся на территорию Литвы», — заявили в ГПК.

За два дня до этого в ведомстве также сообщили, что литовские пограничники для вытеснения группы беженцев на территорию Белоруссии «натравливали» на них служебную собаку.

«Иностранцы рассказали пограничникам, что просили литовских силовиков предоставить им статус беженца. Однако вместо этого в нарушение всех международных норм их доставили к белорусской границе под угрозой применения физической силы и оружия», — говорилось в пресс-релизе ГПК.

Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщал о множестве случаев насилия и со стороны польских пограничников. Речь шла, в частности, о том, что в середине августа «польские стражи границы доставили иностранца, имеющего телесные повреждения, к линии границы».

«Мужчина пояснил, что заявлял ходатайство о предоставлении статуса беженца в Польше и намерен повторить попытку, несмотря на принимаемые польской стороной насильственные действия в отношении беженцев», — сообщили в ведомстве.

«Обвинить Минск»

Как отметил в комментарии RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, заявление главы польского МВД в очередной раз подтверждает, что Варшава продолжает следовать «в русле своей враждебной политики» по отношению к Белоруссии.

«Польша не хочет сотрудничать с Минском. То же самое можно сказать о Вильнюсе. Тем более что миграционный кризис на границе — это не проблема Белоруссии, а трудности Евросоюза, куда нелегалы хотят добраться разными путями. Эти миграционные процессы стали намного более динамичными из-за ситуации в Афганистане», — пояснил аналитик.

Как констатировал в беседе с RT ведущий эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков, Польша ищет причину миграционного кризиса не там, где следует.

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«Не белорусы бегут в страны Прибалтики и Польшу, а жители тех стран, в которых государства НАТО проводили свои провальные операции. Это и есть причина миграционного кризиса. Сейчас это особенно актуально в контексте происходящего в Афганистане. Понятно, что именно ошибки стран Запада породили более мощную волну мигрантов. Вопрос, как они будут проникать в Европу, чисто технический. Здесь открывается поле для взаимодействия с другими странами. Но вместо координации мы видим очередные попытки обвинить Минск в том, что он якобы провоцирует проблему беженцев. На практике это далеко не так», — сообщил аналитик.

По словам Ермакова, у Польши, Литвы и других стран ЕС нет желания разбираться в истинном источнике наблюдающегося миграционного кризиса.

«Это же огромный вызов, в том числе безопасности Польши. Особенно сейчас, когда уже идёт волна беженцев из Афганистана. Безусловно, за такую непродуманную политику Брюссель Варшаву не похвалит. И вместо того, чтобы разобраться в причинах миграционного кризиса, сваливают проблему с больной головы на здоровую, обвиняя Минск», — считает эксперт.

Шаповалов выступил с аналогичной позицией. По его словам, Варшава «стремится сделать белорусскую власть виновницей собственных миграционных проблем», которые Польша не может решить.

«Польское руководство должно урегулировать ситуацию, а не кивать на Белоруссию как на «источник» возникших трудностей», — сказал он.

Комментируя жестокое обращение литовских и польских пограничников с мигрантами, Ермаков отметил, что сейчас «никакой терпимости к нелегалам в Европе нет».

«В ЕС начали пересматривать собственные тезисы об уважении к правам человека. Сейчас мы наблюдаем процесс роста правого популизма. Это предполагает достаточно жёсткие действия по отношению к мигрантам. К тому же Литва и Польша всегда отличались такого рода жёсткостью, просто на это закрывали глаза. Пограничники этих стран не станут вести себя более мягко», — отметил аналитик.

Мигранты на белорусско-польской границе

© Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

В свою очередь, Шаповалов назвал происходящее на границе «беспределом» со стороны литовских и польских властей.

«Тот беспредел, который творят правоохранители Польши и Литвы в отношении мигрантов, не соответствует любым представлениям о цивилизованном обществе. То, что сейчас демонстрируют пограничники этих стран, — за гранью добра и зла. Это ещё одно свидетельство того, что они оказались не готовы к такой проблеме. Это признак профнепригодности как силовиков, так и политиков, которые не знают, как урегулировать ситуацию, и стремятся действовать максимально жёстко», — заявил эксперт.

Шаповалов спрогнозировал, что если польские и литовские власти не начнут действовать адекватно сложившейся обстановке, то миграционный кризис будет усугубляться.

«Очевидно, что новая миграционная волна идёт по нарастающей. В самое ближайшее время ЕС столкнётся с новым притоком мигрантов, которые пойдут в том числе и через Белоруссию. А Польша и Литва — страны Евросоюза, которые первыми окажутся под этим ещё более интенсивным напором нелегалов», — заключил аналитик.