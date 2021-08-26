Более 3 тысяч нелегалов выявлено с начала августа на белорусско-польской границе

Более 3 тыс. попыток нелегального перехода границы со стороны Белоруссии зафиксировали пограничники Польши с начала августа этого года.

«С начала августа сотрудники Пограничной стражи зафиксировали более 3 тыс. попыток незаконного пересечения границы из Белоруссии в Польшу. Вчера таких попыток было 71, задержаны 20 иностранцев», — говорится в сообщении польских пограничников в Twitter.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что Белоруссия ввозит на свою территорию новых мигрантов с Ближнего Востока, которые в дальнейшем будут переправлены в Евросоюз.

По его словам, власти Белоруссии дали понять, что не намерены принимать предложенную Варшавой гуманитарную помощь для мигрантов.