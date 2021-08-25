Белоруссия отказалась принимать от Польши гуманитарную помощь для мигрантов

В Польше сообщили, что власти Белоруссии дали понять, что не намерены принимать предложенную Варшавой гуманитарную помощь для мигрантов.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

«Мы получили копию дипломатической ноты, из которой ясно следует отсутствие согласия со стороны Белоруссии на переход польско-белорусской границы польским гуманитарным транспортом», — приводит ТАСС его слова.

Ранее Польша отправила на границу с Белоруссией транспорт с гуманитарной помощью (палатки, полевые кровати, одеяла, средства личной гигиены) для мигрантов на территории Белоруссии. Отмечается, что более суток автомобиль прождал разрешения на границе.

Ранее Пшидач заявил, что Белоруссия ввозит на свою территорию новых мигрантов с Ближнего Востока, которые в дальнейшем будут переправлены в Евросоюз.