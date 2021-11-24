Генератор конфликтов: как в Польше и Прибалтике призвали немедленно ввести санкции против Белоруссии
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Главы парламентов Польши, Литвы, Латвии и Эстонии потребовали немедленно принять новый пакет санкций против белорусских властей. Об этом говорится в их совместном заявлении.
«Мы решительно осуждаем продолжающуюся, спонсируемую белорусским режимом инструментализацию нелегальной миграции; призываем к немедленному введению в действие нового пакета санкций против режима Лукашенко», — приводит заявление глав парламентов четырёх стран портал Baltnews.
Речь идёт о наборе рестрикций, принятом на встрече глав МИД Евросоюза в отношении лиц и организаций, которые якобы причастны к «содействию» Белоруссии незаконному пересечению внешних границ ЕС. Спикеры парламентов стран Прибалтики и Польши также заявили, что ответственность за нормализацию ситуации на границе «лежит целиком» на Минске, а ЕС и его государства-члены «должны по-прежнему руководствоваться общими решениями и политической позицией».
В сообщении также говорится о необходимости финансирования Евросоюзом возведения оградительных сооружений на границах с Белоруссией.
«Мы ожидаем предложений Европейской комиссии по корректировке правовой базы ЕС, с конкретными мерами и соответствующей финансовой поддержкой для улучшения безопасности границ и, таким образом, укрепления внешних границ ЕС», — отметили представители четырёх государств.
Миграционный контекст
Напомним, Польша, а также Литва и ряд других западных стран отказываются от переговоров с Белоруссией по миграционному кризису, обвиняя Минск в его провоцировании. В опубликованном 11 ноября совместном заявлении министров обороны Латвии, Эстонии и Литвы говорится, что действия Минска якобы представляют серьёзную угрозу безопасности Европы.
«Большие группы людей стягивают и привозят к приграничной зоне, где затем их заставляют незаконно пересечь границу. Это повышает вероятность провокаций и серьёзных инцидентов, которые могут перейти в военную плоскость», — отмечается в сообщении.
Как говорится в совместном заявлении трёх стран, миграционный кризис требует от государств — членов НАТО и ЕС непрерывной сплочённости, общего для всех понимания ситуации и единого подхода для гарантии того, что «намеренные попытки Белоруссии и России дестабилизировать ситуацию в области безопасности в Европе потерпят крах».
- AP
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Кроме того, многие страны Запада, включая США, Польшу и страны Прибалтики, выступают за ужесточение санкционного давления в отношении Минска.
Так, спецпредставитель Соединённых Штатов по Белоруссии Джули Фишер сообщила, что Вашингтон и Брюссель планируют вводить новые рестрикции против Белоруссии из-за ситуации на её границе с Польшей.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала это заявление, подчеркнув, что по сравнению с числом мигрантов, которые пытаются пересечь Ла-Манш (более 20 тыс. человек), ситуация на польско-белорусской границе не поражает масштабом.
«Она поражает качеством еэсовцев — «мягкий концлагерь», так действия Варшавы называют в СМИ», — написала Захарова в своём Telegram-канале.
Как заявили 22 ноября в Следственном комитете Белоруссии, из-за использования польскими силовиками спецсредств на белорусско-польской границе пострадали 132 человека, среди них более 20 детей от года до 14 лет. В ведомстве сообщили также, что по каждому случаю назначена судебно-медицинская экспертиза.
На следующий день в Госпогранкомитете Белоруссии сообщили, что польские силовики применили взрывпакеты и слезоточивый газ против мигрантов на белорусско-польской границе. Как уточняется, правоохранители Польши пытались вытеснить группу иностранцев, которая не захотела следовать в Белоруссию и осталась возле польского заграждения, продолжая просить убежища у Варшавы.
«Для того чтобы разогнать беженцев, польские военнослужащие использовали взрывпакеты, которые перебрасывали через линию границы на территорию Беларуси, и слезоточивый газ. Подобные действия направлены на то, чтобы вызвать ответную агрессивную реакцию со стороны беженцев и создать предпосылки для очередной провокации на границе», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается также, что это уже не первое применение польской стороной спецсредств на границе с Белоруссией «в отношении безоружных людей».
«Использование польской стороной взрыв-пакетов, светошумовых гранат, водомётов и газа нарушает международные нормы права и является прямой агрессией в отношении уязвимых групп беженцев», — сообщает Госпогранкомитет Белоруссии.
«В корыстных целях»
Как отметил старший научный сотрудник центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, при всей своей достаточно агрессивной политике по отношению к мигрантам Польша и страны Балтии активно продвигают идею усиленного санкционного давления в отношении Минска, преследуя свои собственные цели.
«Польша хочет такого рода действиями отвлечь внимание ЕС и Еврокомиссии от своих нарушений в законодательстве и судебной системе. Наряду с Варшавой Вильнюс, Рига и Таллин также пытаются представить себя защитниками интересов Евросоюза. И они считают, что в таком случае Брюссель будет предъявлять к ним меньше разного рода претензий, как в случае с польской стороной», — рассказал эксперт в беседе с RT.
Кроме того, на активность Польши и Прибалтики, призывающих побыстрее наложить на Минск санкции, повлияло и их негативное отношение к Белоруссии и её руководству, полагает Оленченко.
- AP
- © Maxim Guchek / BelTA
«Они считают, что режим санкций в отношении Минска должен быть постоянной составляющей. Поэтому в данной ситуации эти четыре страны просто продолжают линию белорусофобии в своих корыстных целях. На самом деле тут какой-либо заботы об интересах ЕС нет, как и переживаний о региональной безопасности», — заметил аналитик.
Генеральный директор Центра изучения перспектив интеграции Сергей Рекеда также считает, что именно Польша и страны Балтии являются «зачинщиками санкционной политики», направленной против Минска.
«Но эти четыре государства как будто бы не хотят понимать, что возможные новые рестрикции против Белоруссии ударят по ним в первую очередь, поскольку речь идёт об их ближайшем соседе, с которым они могут потерять определённые объёмы торгово-экономических связей. А учитывая вероятные контрсанкции белорусской стороны, этот ущерб может быть ещё больше», — отметил в комментарии RT Рекеда.
При этом как Польша, так и государства Прибалтики действуют более смело, чувствуя поддержку Брюсселя и Вашингтона, сказал Оленченко.
«Складывается впечатление, что меры четырёх стран, заявления, их публичная агрессивность — всё это, скорее всего, согласовано с США», — пояснил эксперт.
Оленченко также обратил внимание на двойные стандарты Польши, Прибалтики и других стран Запада, нападающих с обвинениями на Минск по поводу якобы провоцирования миграционного кризиса.
«На деле же наплыв беженцев стал последствием военных операций НАТО, которые западные страны вели в мире, в частности на Ближнем Востоке. Там обстановка сохраняет нестабильный характер из-за действий стран Запада, включая членов НАТО», — отметил аналитик.
Оленченко также назвал лицемерной линию западных государств, когда проблемы на своей территории не замечаются, зато гиперболизируются трудности на границе с Белоруссией.
«Ведь им надо обвинить в создавшейся ситуации именно Минск. Они не думают о национальных интересах, мало заботятся о региональном сотрудничестве и соблюдении норм международного права. Зато им нужно постоянно генерировать какие-то конфликтные ситуации, этому и подчинена их деятельность», — сказал эксперт.
По мнению Рекеды, Польша, страны Прибалтики и ряд других западных государств, включая США, ещё не созрели для конструктивного диалога с Белоруссией по миграционному вопросу.
«Им нужно поддерживать напряжённость, в том числе по внутриполитическим причинам, отвлечь внимание общества от внутренних проблем», — заключил аналитик.
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