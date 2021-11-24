Генератор конфликтов: как в Польше и Прибалтике призвали немедленно ввести санкции против Белоруссии

Главы парламентов Польши, Литвы, Латвии и Эстонии потребовали незамедлительно применить новый пакет рестрикций против Белоруссии, которая якобы спровоцировала миграционный кризис. Они заявили, что ответственность за нормализацию ситуации на границе «лежит целиком» на Минске. По мнению экспертов, Польша и страны Балтии активно продвигают идею усиленного санкционного давления на Минск, преследуя собственные корыстные цели. По мнению аналитиков, им нужно поддерживать напряжённость ситуации, чтобы отвлечь внимание общества от внутренних проблем.

Главы парламентов Польши, Литвы, Латвии и Эстонии потребовали немедленно принять новый пакет санкций против белорусских властей. Об этом говорится в их совместном заявлении.

«Мы решительно осуждаем продолжающуюся, спонсируемую белорусским режимом инструментализацию нелегальной миграции; призываем к немедленному введению в действие нового пакета санкций против режима Лукашенко», — приводит заявление глав парламентов четырёх стран портал Baltnews.

Речь идёт о наборе рестрикций, принятом на встрече глав МИД Евросоюза в отношении лиц и организаций, которые якобы причастны к «содействию» Белоруссии незаконному пересечению внешних границ ЕС. Спикеры парламентов стран Прибалтики и Польши также заявили, что ответственность за нормализацию ситуации на границе «лежит целиком» на Минске, а ЕС и его государства-члены «должны по-прежнему руководствоваться общими решениями и политической позицией».

В сообщении также говорится о необходимости финансирования Евросоюзом возведения оградительных сооружений на границах с Белоруссией.

«Мы ожидаем предложений Европейской комиссии по корректировке правовой базы ЕС, с конкретными мерами и соответствующей финансовой поддержкой для улучшения безопасности границ и, таким образом, укрепления внешних границ ЕС», — отметили представители четырёх государств.

Миграционный контекст

Напомним, Польша, а также Литва и ряд других западных стран отказываются от переговоров с Белоруссией по миграционному кризису, обвиняя Минск в его провоцировании. В опубликованном 11 ноября совместном заявлении министров обороны Латвии, Эстонии и Литвы говорится, что действия Минска якобы представляют серьёзную угрозу безопасности Европы.

«Большие группы людей стягивают и привозят к приграничной зоне, где затем их заставляют незаконно пересечь границу. Это повышает вероятность провокаций и серьёзных инцидентов, которые могут перейти в военную плоскость», — отмечается в сообщении.

Как говорится в совместном заявлении трёх стран, миграционный кризис требует от государств — членов НАТО и ЕС непрерывной сплочённости, общего для всех понимания ситуации и единого подхода для гарантии того, что «намеренные попытки Белоруссии и России дестабилизировать ситуацию в области безопасности в Европе потерпят крах».

AP

© Maxim Guchek / BelTA

Кроме того, многие страны Запада, включая США, Польшу и страны Прибалтики, выступают за ужесточение санкционного давления в отношении Минска.

Так, спецпредставитель Соединённых Штатов по Белоруссии Джули Фишер сообщила, что Вашингтон и Брюссель планируют вводить новые рестрикции против Белоруссии из-за ситуации на её границе с Польшей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала это заявление, подчеркнув, что по сравнению с числом мигрантов, которые пытаются пересечь Ла-Манш (более 20 тыс. человек), ситуация на польско-белорусской границе не поражает масштабом.

«Она поражает качеством еэсовцев — «мягкий концлагерь», так действия Варшавы называют в СМИ», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Как заявили 22 ноября в Следственном комитете Белоруссии, из-за использования польскими силовиками спецсредств на белорусско-польской границе пострадали 132 человека, среди них более 20 детей от года до 14 лет. В ведомстве сообщили также, что по каждому случаю назначена судебно-медицинская экспертиза.

На следующий день в Госпогранкомитете Белоруссии сообщили, что польские силовики применили взрывпакеты и слезоточивый газ против мигрантов на белорусско-польской границе. Как уточняется, правоохранители Польши пытались вытеснить группу иностранцев, которая не захотела следовать в Белоруссию и осталась возле польского заграждения, продолжая просить убежища у Варшавы.

«Для того чтобы разогнать беженцев, польские военнослужащие использовали взрывпакеты, которые перебрасывали через линию границы на территорию Беларуси, и слезоточивый газ. Подобные действия направлены на то, чтобы вызвать ответную агрессивную реакцию со стороны беженцев и создать предпосылки для очередной провокации на границе», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается также, что это уже не первое применение польской стороной спецсредств на границе с Белоруссией «в отношении безоружных людей».

«Использование польской стороной взрыв-пакетов, светошумовых гранат, водомётов и газа нарушает международные нормы права и является прямой агрессией в отношении уязвимых групп беженцев», — сообщает Госпогранкомитет Белоруссии.

«В корыстных целях»

Как отметил старший научный сотрудник центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, при всей своей достаточно агрессивной политике по отношению к мигрантам Польша и страны Балтии активно продвигают идею усиленного санкционного давления в отношении Минска, преследуя свои собственные цели.

«Польша хочет такого рода действиями отвлечь внимание ЕС и Еврокомиссии от своих нарушений в законодательстве и судебной системе. Наряду с Варшавой Вильнюс, Рига и Таллин также пытаются представить себя защитниками интересов Евросоюза. И они считают, что в таком случае Брюссель будет предъявлять к ним меньше разного рода претензий, как в случае с польской стороной», — рассказал эксперт в беседе с RT.

Кроме того, на активность Польши и Прибалтики, призывающих побыстрее наложить на Минск санкции, повлияло и их негативное отношение к Белоруссии и её руководству, полагает Оленченко.

AP

© Maxim Guchek / BelTA

«Они считают, что режим санкций в отношении Минска должен быть постоянной составляющей. Поэтому в данной ситуации эти четыре страны просто продолжают линию белорусофобии в своих корыстных целях. На самом деле тут какой-либо заботы об интересах ЕС нет, как и переживаний о региональной безопасности», — заметил аналитик.

Генеральный директор Центра изучения перспектив интеграции Сергей Рекеда также считает, что именно Польша и страны Балтии являются «зачинщиками санкционной политики», направленной против Минска.

«Но эти четыре государства как будто бы не хотят понимать, что возможные новые рестрикции против Белоруссии ударят по ним в первую очередь, поскольку речь идёт об их ближайшем соседе, с которым они могут потерять определённые объёмы торгово-экономических связей. А учитывая вероятные контрсанкции белорусской стороны, этот ущерб может быть ещё больше», — отметил в комментарии RT Рекеда.

При этом как Польша, так и государства Прибалтики действуют более смело, чувствуя поддержку Брюсселя и Вашингтона, сказал Оленченко.

«Складывается впечатление, что меры четырёх стран, заявления, их публичная агрессивность — всё это, скорее всего, согласовано с США», — пояснил эксперт.

Оленченко также обратил внимание на двойные стандарты Польши, Прибалтики и других стран Запада, нападающих с обвинениями на Минск по поводу якобы провоцирования миграционного кризиса.

«На деле же наплыв беженцев стал последствием военных операций НАТО, которые западные страны вели в мире, в частности на Ближнем Востоке. Там обстановка сохраняет нестабильный характер из-за действий стран Запада, включая членов НАТО», — отметил аналитик.

Оленченко также назвал лицемерной линию западных государств, когда проблемы на своей территории не замечаются, зато гиперболизируются трудности на границе с Белоруссией.

«Ведь им надо обвинить в создавшейся ситуации именно Минск. Они не думают о национальных интересах, мало заботятся о региональном сотрудничестве и соблюдении норм международного права. Зато им нужно постоянно генерировать какие-то конфликтные ситуации, этому и подчинена их деятельность», — сказал эксперт.

По мнению Рекеды, Польша, страны Прибалтики и ряд других западных государств, включая США, ещё не созрели для конструктивного диалога с Белоруссией по миграционному вопросу.

«Им нужно поддерживать напряжённость, в том числе по внутриполитическим причинам, отвлечь внимание общества от внутренних проблем», — заключил аналитик.