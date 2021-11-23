В Генштабе Белоруссии рассказали об отвергнутой Польшей инициативе по снятию напряжённости

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Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии, первый заместитель министра обороны страны Виктор Гулевич рассказал об отвергнутой Польшей инициативе по снятию напряжённости.
В Генштабе Белоруссии рассказали об отвергнутой Польшей инициативе по снятию напряжённости
  • AP

Об этом в своём канале в Telegram сообщило Министерство обороны Белоруссии.

«Мы предлагали польской стороне провести двустороннюю встречу специалистов по контролю над вооружениями, пригласить наших представителей для наблюдения за военной деятельностью, как этого требуют двусторонние региональные договоренности. Но наши предложения, которые позволили бы снять возникшее напряжение, к сожалению, пока не нашли поддержку у польской стороны», — заявил Гулевич.

Ранее Министерство обороны Белоруссии заявило о намерении нарастить интенсивность боевой подготовки для «недопущения внезапного нападения» на страну.

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