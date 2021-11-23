В Белоруссии заявили о намерении нарастить интенсивность боевой подготовки
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Об этом ведомство сообщило в своём канале в Telegram.
«Мы нарастим интенсивность боевой подготовки, продолжим выполнять задачи по разведке для недопущения внезапного нападения на наше государство», — указывается в заявлении.
Также в Минобороны Белоруссии отметили, что ответом на провокационные высказывания будет дальнейшее повышение обороноспособности страны.
Ранее глава белорусского Минобороны Виктор Хренин заявил, что у армии Белоруссии есть план реагирования на любое развитие событий на границе.