В Белоруссии заявили о намерении нарастить интенсивность боевой подготовки

Министерство обороны Белоруссии заявило о намерении нарастить интенсивность боевой подготовки для «недопущения внезапного нападения» на страну.

Об этом ведомство сообщило в своём канале в Telegram.

«Мы нарастим интенсивность боевой подготовки, продолжим выполнять задачи по разведке для недопущения внезапного нападения на наше государство», — указывается в заявлении.

Также в Минобороны Белоруссии отметили, что ответом на провокационные высказывания будет дальнейшее повышение обороноспособности страны.

Ранее глава белорусского Минобороны Виктор Хренин заявил, что у армии Белоруссии есть план реагирования на любое развитие событий на границе.