В кабмине ФРГ сочли неприемлемым открытие гумкоридора для беженцев в Германию

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Предложение открыть гуманитарный коридор в Германию для 2 тыс. беженцев с белорусско-польской границы неприемлемо, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
В кабмине ФРГ сочли неприемлемым открытие гумкоридора для беженцев в Германию
  • © РИА Новости / Алексей Витвицкий

«Представление о том, что может открыться гуманитарный коридор в Германию для 2 тыс. мигрантов... это неприемлемое решение для Германии или ЕС», — приводит его слова РИА Новости.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее предложил врио канцлера ФРГ Ангеле Меркель механизм по разрешению миграционного кризиса.

По словам пресс-секретаря белорусского лидера Натальи Эйсмонт, согласно договорённостям, Меркель должна была вести переговоры с Евросоюзом, в том числе по организации гумкоридора в ФРГ. 

Минск готов был взять на себя обязательство по содействию в возвращении остальных 5 тыс. мигрантов на родину.

По данным Госпогранкомитета Белоруссии, около 2 тыс. мигрантов продолжают находиться вблизи белорусско-польской границы.

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