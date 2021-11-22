В кабмине ФРГ сочли неприемлемым открытие гумкоридора для беженцев в Германию

Предложение открыть гуманитарный коридор в Германию для 2 тыс. беженцев с белорусско-польской границы неприемлемо, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

«Представление о том, что может открыться гуманитарный коридор в Германию для 2 тыс. мигрантов... это неприемлемое решение для Германии или ЕС», — приводит его слова РИА Новости.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее предложил врио канцлера ФРГ Ангеле Меркель механизм по разрешению миграционного кризиса.

По словам пресс-секретаря белорусского лидера Натальи Эйсмонт, согласно договорённостям, Меркель должна была вести переговоры с Евросоюзом, в том числе по организации гумкоридора в ФРГ.

Минск готов был взять на себя обязательство по содействию в возвращении остальных 5 тыс. мигрантов на родину.

По данным Госпогранкомитета Белоруссии, около 2 тыс. мигрантов продолжают находиться вблизи белорусско-польской границы.