В кабмине ФРГ сочли неприемлемым открытие гумкоридора для беженцев в Германию
- © РИА Новости / Алексей Витвицкий
«Представление о том, что может открыться гуманитарный коридор в Германию для 2 тыс. мигрантов... это неприемлемое решение для Германии или ЕС», — приводит его слова РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее предложил врио канцлера ФРГ Ангеле Меркель механизм по разрешению миграционного кризиса.
По словам пресс-секретаря белорусского лидера Натальи Эйсмонт, согласно договорённостям, Меркель должна была вести переговоры с Евросоюзом, в том числе по организации гумкоридора в ФРГ.
Минск готов был взять на себя обязательство по содействию в возвращении остальных 5 тыс. мигрантов на родину.
По данным Госпогранкомитета Белоруссии, около 2 тыс. мигрантов продолжают находиться вблизи белорусско-польской границы.