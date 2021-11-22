В США предупредили о скором ужесточении давления на Белоруссию

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США и Европейский союз намерены ввести новые санкции против Белоруссии, заявила американский спецпредставитель по Белоруссии Джули Фишер.
В США предупредили о скором ужесточении давления на Белоруссию
  • © Jens Kalaene
  • globallookpress.com

«Запад выступает единым фронтом в вопросе использования санкционных инструментов для изменения траектории Минска. Соединённые Штаты и Евросоюз дали понять, что вскоре последует ужесточение санкционного давления», — цитирует РИА Новости Фишер.

Отмечается, что новые санкции против Белоруссии связаны с миграционным кризисом.

Ранее канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил, что санкции не могут быть единственным языком в ситуации с Белоруссией.

Как заявили в Министерстве иностранных дел Эстонии, новые ограничительные меры Евросоюза против Белоруссии планируется ввести в силу в конце ноября.

В настоящее время идёт работа над юридическим оформлением пакета санкций.

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