В США предупредили о скором ужесточении давления на Белоруссию
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- globallookpress.com
«Запад выступает единым фронтом в вопросе использования санкционных инструментов для изменения траектории Минска. Соединённые Штаты и Евросоюз дали понять, что вскоре последует ужесточение санкционного давления», — цитирует РИА Новости Фишер.
Отмечается, что новые санкции против Белоруссии связаны с миграционным кризисом.
Ранее канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил, что санкции не могут быть единственным языком в ситуации с Белоруссией.
Как заявили в Министерстве иностранных дел Эстонии, новые ограничительные меры Евросоюза против Белоруссии планируется ввести в силу в конце ноября.
В настоящее время идёт работа над юридическим оформлением пакета санкций.