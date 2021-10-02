«Мстить могут только слабые»: Лукашенко рассказал о миграционном кризисе, оппозиции и отношениях с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил коллективный Запад в миграционном кризисе, возникшем на границах Евросоюза. По его словам, сначала многие страны были разорены многолетними войнами, а сейчас европейские государства отказываются принимать беженцев, хотя ранее они выражали готовность это сделать. Об этом белорусский лидер заявил в интервью телеканалу CNN. Лукашенко также заявил, что в случае западной агрессии территория республики превратится в единую военную базу России и Белоруссии. Кроме того, он прокомментировал санкции, инцидент с посадкой самолёта Ryanair в минском аэропорту и поведение действующей из-за рубежа «белорусской оппозиции».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 30 сентября, дал большое интервью телеканалу CNN, которое также было опубликовано на официальном сайте главы государства. В ходе беседы были затронуты миграционные проблемы на западных границах республики, инцидент с посадкой самолёта Ryanair в минском аэропорту, санкции, отношения с Россией и многое другое.

Так, говоря о ситуации с беженцами, сложившейся на границе с Польшей, Латвией и Литвой, корреспондент Мэтью Чанс заявил, что, согласно позиции польских властей, мигрантов якобы насильно доставляют туда и чуть ли не накачивают наркотиками, чтобы они дольше не спали и легче переносили холодную погоду.

«Это безумство... Вы говорите, что мы кормим людей наркотиками? Факты на стол! Будут такие факты, я буду нести ответственность, — заявил Лукашенко. — Сидеть в Варшаве и бряцать языком на разные темы, уходя от ответственности перед польским народом за свои проделки, — так проще. А надо разобраться. Почему вы не хотите разобраться, что происходит на границе?»

Президент напомнил, что белорусская сторона приглашает журналистов приехать на место событий и объективно разобраться в ситуации, а также рассказал, что направлявшимся в Европу мигрантам предлагали на некоторое время остаться на территории республики, а не в пограничной зоне.

«Мы их просим: «Вернитесь до морозов в Беларусь, побудьте в Беларуси». — «Нет, нам пообещали литовцы и поляки политическое или какое-то там убежище, мы ждём». Вот они три месяца ждут решения этого вопроса», — отметил Лукашенко, добавив, что огромные потоки мигрантов также идут в ЕС через средиземноморские страны и многие из них гибнут в пути.

«Они не к нам идут — они идут к вам. Потому что вы их туда позвали. Зачем вы их туда звали?.. Почему не принимаете сейчас людей, которые бегут от войны из тех стран, которые вы разорили... Не надо на Беларусь валить. Если бы они шли в Беларусь и хотели остаться, а мы их выбрасывали туда в Польшу или Литву, вы бы предъявили претензии. Но сегодня нет таких людей, которые хотят в Беларуси остаться, а я их выкидываю. А вы мёртвых людей через границу перебрасываете», — подчеркнул глава государства.

Он также выразил недоумение в связи с предположениями, что Минск якобы искусственно создаёт миграционный кризис, чтобы отомстить Евросоюзу за политику санкций: «Мстить могут только слабые люди. Простите за нескромность, я себя слабаком не считаю. И не считаю необходимым мстить Европейскому союзу».

По словам Лукашенко, с экономической точки зрения Белоруссия легко реализует свою продукцию в странах, с которыми у Минска выстроены нормальные отношения, — в России, Китае, Турции, Иране, Пакистане, Индии. «Мы обходимся без вас. Без вас и без Америки. Обойдёмся и в будущем», — добавил президент.

Западный форпост

Отвечая на вопрос журналиста о том, что именно Минск «пообещал» Москве за дипломатическую и финансовую поддержку, Лукашенко констатировал, что рассмотрение взаимоотношений братских народов в подобной плоскости — это плод англосаксонского мышления.

«У нас единая политика, единые цели. И мы к этим целям движемся одним путём. И нам не надо никаких обещаний. Мы близкие, родные народы. И без обещаний мы построим своё будущее, и даже вы нам помешать не сможете, — заявил президент. — Если вы так боитесь, что Беларусь может превратиться в западный форпост России, тогда зачем вы проводите эту глупую, безмозглую политику?»

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Он пояснил, что Белоруссия уже давно является западным форпостом Союзного государства, на этом направлении создана единая вооружённая группировка, основой которой является армия республики. «В случае конфликта, мы этого не скрываем, вся западная часть Вооружённых сил России будет нас поддерживать, — отметил Лукашенко. — Что касается баз... у нас нет ни одной базы иностранного государства, в том числе России. Кроме двух, можно сказать, гражданского назначения... Там всего, наверное, 30—40 человек служат. Наших людей. Два-три офицера — россияне, остальные — наши».

«Но если нужно будет, то Беларусь превратится в единую базу Беларуси и России. Военную базу. Для того чтобы противостоять вашей агрессии. Если вдруг вы на это решитесь или отдельные соседние государства. Вы это должны чётко понимать. Никаких цен здесь нет и быть не может. Суверенитет и независимость любой страны не покупаются и не продаются», — подчеркнул президент.

Комментируя вопрос о гипотетическом вхождении Белоруссии в состав Российской Федерации, Лукашенко назвал эти предположения «абсолютной глупостью».

«Мы с Путиным, руководство России и Беларуси в целом достаточно умны, чтобы в рамках двух независимых, суверенных государств создать такой союз, который будет ещё сильнее унитарного образования, — сказал Лукашенко. — Такой вопрос в повестке дня не стоит вообще. Это выдумка коллективного Запада, как у нас говорят».

Об оппозиции и полётах над Белоруссией

Говоря на тему политической оппозиции в стране и об организаторах беспорядков, которые захлестнули республику в 2020 году, Лукашенко заявил: «Дай бог, чтобы у меня всегда была такая оппозиция, как сейчас. Лидеры оппозиции — это те, которые живут в этой стране, имеют иную точку зрения и, высказывая её, борются за реализацию этой альтернативной точки зрения. Таких персонажей в Беларуси нет. Они где-то там, у вас, на ваши деньги содержатся. Если вы революционер и ввязались в революцию, а тем более пытались осуществить блицкриг, так вы должны быть готовы ко всему... А если вы хотели просто заработать на этом или хайпануть, ну тогда это другой вопрос».

«Тот, кто ввязался в революцию, пусть идёт до конца. Он знает, что такое революции и их последствия. А сбежали — значит, это жульё. Жульё, которое хотело заработать на этом деньги. Что они и делали. Последние события это доказывают», — подчеркнул президент.

Он также гарантировал безопасность полётов над территорией республики, уточнив, что в случае обнаружения угрозы безопасности власти немедленно посадят любой самолёт, как это сделали бы в любом другом государстве. «Если вы боитесь летать над нашей территорией, могу вам лично, вашей компании и вашей стране и любой другой гарантировать полную безопасность полётов над Беларусью так, как это было всегда», — сказал он.

Белорусский лидер уточнил, что специалисты Международной организации гражданской авиации (ИКАО) сейчас занимаются изучением инцидента с посадкой в Минске борта авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Результаты работы этой миссии пока не обнародованы. При этом Лукашенко отверг предположения о том, что посадка самолёта была спланирована спецслужбами, а также предложил организовать встречу корреспондента CNN с Романом Протасевичем.

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«Продемонстрировал, что не боится диалога»

Комментируя это интервью, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко выразил мнение, что инициатива зарубежных СМИ взять интервью у белорусского лидера говорит о том, что на Западе убедились в безрезультатности попыток изолировать Минск на международной арене и в бесперспективности потенциала нынешней «белорусской оппозиции».

«Лукашенко дал исчерпывающие пояснения, которые, с одной стороны, показывают, что он пользуется авторитетом и популярностью в стране, контролирует обстановку и обладает ясными перспективами о том, как будет дальше развиваться Белоруссия. Он продемонстрировал, что не боится диалога», — сказал собеседник RT.

Эксперт обратил внимание на слова Лукашенко о развитии отношений с Россией, которые имеют продолжительную историю и касаются самых разных аспектов, от социальных и экономических до военных.

«Он это отдельно подчеркнул в том плане, чтобы на Западе не возникало иллюзий, что Белоруссия может остаться одна в случае агрессии со стороны Запада. Отношения Белоруссии и России имеют твёрдую правовую, идеологическую и культурно-этническую основу», — отметил Оленченко.