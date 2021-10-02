Лукашенко предложил журналисту CNN побеседовать с Протасевичем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил журналисту CNN возможность пообщаться с одним из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем.

«Что касается задержанного Протасевича, оппозиционера. Мы можем вам предоставить возможность с ним встретиться, и вы с ним поговорите. Не надо мне задавать вопросы об этом. Он вам расскажет. Он уже много чего рассказал», — приводит слова Лукашенко издание «СБ. Беларусь сегодня».

Протасевич был задержан 23 мая в Минске. Он находился в самолёте авиакомпании Ryanair, который экстренно приземлился в столице Белоруссии.

Позже Протасевича и задержанную вместе с ним россиянку Софью Сапегу перевели под домашний арест.

Следственный комитет Белоруссии сообщил, что они обязались сотрудничать со следствием.