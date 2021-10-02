Лукашенко предложил журналисту CNN побеседовать с Протасевичем

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил журналисту CNN возможность пообщаться с одним из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем.
Лукашенко предложил журналисту CNN побеседовать с Протасевичем
  • AP
  • © Ramil Nasibulin/BelTA pool

«Что касается задержанного Протасевича, оппозиционера. Мы можем вам предоставить возможность с ним встретиться, и вы с ним поговорите. Не надо мне задавать вопросы об этом. Он вам расскажет. Он уже много чего рассказал», — приводит слова Лукашенко издание «СБ. Беларусь сегодня».

Протасевич был задержан 23 мая в Минске. Он находился в самолёте авиакомпании Ryanair, который экстренно приземлился в столице Белоруссии.

Позже Протасевича и задержанную вместе с ним россиянку Софью Сапегу перевели под домашний арест.

Следственный комитет Белоруссии сообщил, что они обязались сотрудничать со следствием.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить