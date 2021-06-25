Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест

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Основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и россиянку Софью Сапегу, ранее задержанных в Минске, перевели под домашний арест. Об этом сообщает BBC.
Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест
  • Reuters

Как рассказал отчим Сапеги, россиянка в настоящее время находится на съёмной квартире в Минске. При этом он не стал говорить, сняты ли обвинения с Сапеги, чтобы «не навредить дочери».

Как заявил отец Протасевича Дмитрий, Романа также перевели под домашний арест.

«Мне сложно комментировать действия властей, какие у них цели», — сказал он.

23 мая в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.

В самолёте находились Протасевич и Сапега. Они были задержаны после приземления.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова позже сообщила, что белорусские власти 28 мая предоставили посольству России в Минске многократное разрешение на посещение Софьи Сапеги.

Протасевич 3 июня заявил о полном сотрудничестве с белорусским следствием.

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