Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест
- Reuters
Как рассказал отчим Сапеги, россиянка в настоящее время находится на съёмной квартире в Минске. При этом он не стал говорить, сняты ли обвинения с Сапеги, чтобы «не навредить дочери».
Как заявил отец Протасевича Дмитрий, Романа также перевели под домашний арест.
«Мне сложно комментировать действия властей, какие у них цели», — сказал он.
23 мая в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.
В самолёте находились Протасевич и Сапега. Они были задержаны после приземления.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова позже сообщила, что белорусские власти 28 мая предоставили посольству России в Минске многократное разрешение на посещение Софьи Сапеги.
Протасевич 3 июня заявил о полном сотрудничестве с белорусским следствием.