Захарова рассказала о ситуации с Софьей Сапегой

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о ситуации с задержанной в Белоруссии россиянкой Софьей Сапегой.
Захарова рассказала о ситуации с Софьей Сапегой
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«Я скажу, что было сделано буквально за последние дни: 28 мая белорусские власти предоставили нашему посольству в Минске многократное разрешение на посещение Софьи Сапеги, и мы рассчитываем на то, что будем использовать эту возможность», — цитирует РИА Новости Захарову.

Она сообщила, что «адвокат посетил её 28 мая и сообщил, что она нормально себя чувствует и мер физического воздействия на неё не оказывалось».

Российская гражданка Софья Сапега была задержана в Минске 23 мая. Она летела в самолёте Ryanair вместе с Романом Протасевичем, основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA.

Россиянку подозревают в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что следствие по делам Протасевича и Сапеги будет вестись в Белоруссии.

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