СК Белоруссии сообщил о сотрудничестве Протасевича и Сапеги со следствием
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Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на сообщение белорусского СК.
Отмечается, что Сапега и Протасевич дают последовательные признательные показания.
В сообщении говорится, что ранее они обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием.
В ходатайстве фигуранты обязались оказывать содействие предварительному следствию в расследовании преступлений, изобличении соучастников, а также «осуществлять всё возможное для заглаживания вреда, причинённого преступлениями».
«Исходя из этого и после рассмотрения обращения обвиняемых об изменении меры пресечения следствие сочло возможным изменить её на домашний арест», — заявили в СК.
Также в ведомстве заявили, что расследование уголовных дел против Сапеги и Протасевича продолжается.
Ранее сообщалось, что Протасевича и Сапегу, задержанных в Минске, перевели под домашний арест.
Отчим Сапеги Сергей Дудич рассказал RT, что смог встретиться с ней в Минске и пообщаться «без бдительного надзора правоохранительных органов, в неформальной обстановке».