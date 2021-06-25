СК Белоруссии сообщил о сотрудничестве Протасевича и Сапеги со следствием

Следственный комитет Белоруссии сообщил, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и россиянка Софья Сапега обязались сотрудничать со следствием.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на сообщение белорусского СК.

Отмечается, что Сапега и Протасевич дают последовательные признательные показания.

В сообщении говорится, что ранее они обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием.

В ходатайстве фигуранты обязались оказывать содействие предварительному следствию в расследовании преступлений, изобличении соучастников, а также «осуществлять всё возможное для заглаживания вреда, причинённого преступлениями».

«Исходя из этого и после рассмотрения обращения обвиняемых об изменении меры пресечения следствие сочло возможным изменить её на домашний арест», — заявили в СК.

Также в ведомстве заявили, что расследование уголовных дел против Сапеги и Протасевича продолжается.

Ранее сообщалось, что Протасевича и Сапегу, задержанных в Минске, перевели под домашний арест.

Отчим Сапеги Сергей Дудич рассказал RT, что смог встретиться с ней в Минске и пообщаться «без бдительного надзора правоохранительных органов, в неформальной обстановке».