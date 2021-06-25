Отчим россиянки Сапеги рассказал о встрече с ней

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RT
Отчим переведённой под домашний арест в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги Сергей Дудич рассказал RT, что смог встретиться с ней в Минске и пообщаться «без бдительного надзора правоохранительных органов, в неформальной обстановке».
Отчим россиянки Сапеги рассказал о встрече с ней
  • globallookpress.com

«Накануне нам дали возможность с ней встретиться и пообщаться без бдительного надзора правоохранительных органов, в неформальной обстановке», — сообщил он.

По его словам, Софья выглядит хорошо, здоровье у неё в порядке.

Он подтвердил, что россиянку перевели под домашний арест и она по-прежнему находится в Минске.

«Единственное, что знаю, — электронного браслета на ней нет. Я также связан подпиской, поэтому многие подробности разглашать не могу», — добавил он.

Ранее посольство России подтвердило, что Сапегу перевели под домашний арест.

Также под домашний арест перевели основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

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