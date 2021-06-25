Отчим россиянки Сапеги рассказал о встрече с ней
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«Накануне нам дали возможность с ней встретиться и пообщаться без бдительного надзора правоохранительных органов, в неформальной обстановке», — сообщил он.
По его словам, Софья выглядит хорошо, здоровье у неё в порядке.
Он подтвердил, что россиянку перевели под домашний арест и она по-прежнему находится в Минске.
«Единственное, что знаю, — электронного браслета на ней нет. Я также связан подпиской, поэтому многие подробности разглашать не могу», — добавил он.
Ранее посольство России подтвердило, что Сапегу перевели под домашний арест.
Также под домашний арест перевели основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.