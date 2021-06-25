Посольство России подтвердило перевод Сапеги под домашний арест

Посольство России в Белоруссии подтвердило информацию о том, что россиянку Софью Сапегу, ранее задержанную в Минске, перевели под домашний арест.

Как сообщает ТАСС, в дипмиссии отметили, что в настоящий момент решается вопрос о скором посещении её российским консулом.

Ранее сообщалось, что основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и Сапегу, задержанных в Минске, перевели под домашний арест.

23 мая в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.

В самолёте находились Протасевич и Сапега. Они были задержаны после приземления.