SRF: Польша продлила чрезвычайное положение на границе с Белоруссией — мигранты умирают в лесах

Польские власти приняли официальное решение продлить чрезвычайное положение на границе с Белоруссией, сообщает SRF. Солдаты останавливают мигрантов из соседней страны, избивают и отправляют обратно. Некоторые из них умирают прямо в лесах, рассказывает швейцарский телеканал.

Польский парламент официально продлил чрезвычайное положение на границе между Польшей и Белоруссией. Уже многие месяцы мигранты пытаются пересечь границу и попасть из Белоруссии в Польшу. Тяжело проверить, что именно происходит на этой границе. Определённо, драматические события. Но из-за чрезвычайного положения у помощников и журналистов нет доступа к этому региону. Репортаж Петера Балцли.

Граница между Польшей и Белоруссией. Польские солдаты её закрыли. Их задача заключается в том, чтобы мигранты не попали в Польшу. Каждую ночь несколько сотен людей пытаются иммигрировать в Польшу, как вот эти люди из Камеруна.

МИГРАНТ: Они гонят нас в Польшу. Поляки нас ловят, бьют и отправляют назад.

Польское правительство утверждает, что миграция организована соседней страной.

ЯЦЕК САРИУШ-ВОЛЬСКИЙ, депутат Европейского парламента от Польши: Белоруссия привозит этих людей к себе на чартерных самолётах из Багдада и других мест. Они платят контрабандистам от 10 до 15 тысяч долларов. <…> Это концентрированная акция России и Белоруссии.

В Брюсселе также хотят положить конец этой миграции.

ИЛВА ЙОХАНССОН, комиссар ЕС по внутренним делам: Лукашенко в отчаянии. Экономические санкции ЕС жёстко по нему ударили. Поэтому он пытается дестабилизировать Европейский союз за счёт того, что привозит к себе мигрантов и перебрасывает их в ЕС через границу.

Польские организации обеспечивают мигрантов гуманитарной помощью, но несколько человек уже умерли в лесах.

Дата выхода в эфир 01 октября 2021 года.