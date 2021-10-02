SRF: Польша продлила чрезвычайное положение на границе с Белоруссией — мигранты умирают в лесах
Польский парламент официально продлил чрезвычайное положение на границе между Польшей и Белоруссией. Уже многие месяцы мигранты пытаются пересечь границу и попасть из Белоруссии в Польшу. Тяжело проверить, что именно происходит на этой границе. Определённо, драматические события. Но из-за чрезвычайного положения у помощников и журналистов нет доступа к этому региону. Репортаж Петера Балцли.
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