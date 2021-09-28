Лукашенко: я никогда ниоткуда не бежал и не сбегу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается никуда бежать из страны.

Как сообщает БЕЛТА, так Лукашенко отреагировал на слова члена Конституционной комиссии Владимира Басько.

«После того как вы оставите пост президента, очень хотелось бы — и я вас лично прошу об этом — всё-таки попытаться остаться в роли гаранта независимости нашего государства, спокойствия и мира в нашей стране», — сказал Басько.

Лукашенко ответил, что не собирается покидать страну.

«Отвечаю сразу на вопрос, чтобы у вас не было шальных мыслей: я никогда ниоткуда не бежал и не сбегу!» — ответил он.

28 сентября Лукашенко дал месяц на доработку проекта новой Конституции страны. Он также заявил о существовании варианта нового проекта основного закона республики.

Лукашенко отметил, что надо наделить Всебелорусское народное собрание правом внесения изменений в Конституцию.