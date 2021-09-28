Лукашенко: я никогда ниоткуда не бежал и не сбегу
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Как сообщает БЕЛТА, так Лукашенко отреагировал на слова члена Конституционной комиссии Владимира Басько.
«После того как вы оставите пост президента, очень хотелось бы — и я вас лично прошу об этом — всё-таки попытаться остаться в роли гаранта независимости нашего государства, спокойствия и мира в нашей стране», — сказал Басько.
Лукашенко ответил, что не собирается покидать страну.
«Отвечаю сразу на вопрос, чтобы у вас не было шальных мыслей: я никогда ниоткуда не бежал и не сбегу!» — ответил он.
28 сентября Лукашенко дал месяц на доработку проекта новой Конституции страны. Он также заявил о существовании варианта нового проекта основного закона республики.
Лукашенко отметил, что надо наделить Всебелорусское народное собрание правом внесения изменений в Конституцию.