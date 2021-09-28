Лукашенко: я никогда ниоткуда не бежал и не сбегу

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается никуда бежать из страны.
Лукашенко: я никогда ниоткуда не бежал и не сбегу
  • © AP

Как сообщает БЕЛТА, так Лукашенко отреагировал на слова члена Конституционной комиссии Владимира Басько.

«После того как вы оставите пост президента, очень хотелось бы — и я вас лично прошу об этом — всё-таки попытаться остаться в роли гаранта независимости нашего государства, спокойствия и мира в нашей стране», — сказал Басько.

Лукашенко ответил, что не собирается покидать страну.

«Отвечаю сразу на вопрос, чтобы у вас не было шальных мыслей: я никогда ниоткуда не бежал и не сбегу!» — ответил он.

28 сентября Лукашенко дал месяц на доработку проекта новой Конституции страны. Он также заявил о существовании варианта нового проекта основного закона республики.

Лукашенко отметил, что надо наделить Всебелорусское народное собрание правом внесения изменений в Конституцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить