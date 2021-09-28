Лукашенко дал месяц на доработку проекта новой Конституции Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал месяц на доработку проекта новой Конституции страны. Об этом сообщила председатель Совета Республики Национального собрания (верхней палаты парламента) Наталья Кочанова.

«Президент однозначно сказал: мы ещё будем встречаться не один раз. На доработку дан месяц», — приводит слова Кочановой по итогам заседания издание «СБ. Беларусь сегодня».

Она отметила, что было предложено доработать нормы, по которым разошлись позиции, «более узким кругом», однако в целом конституционная комиссия пришла к единому мнению.

Кочанова подчеркнула, что проект будет доработан и вынесен на всенародное обсуждение.

Ранее Лукашенко заявил, что вариант проекта нового основного закона есть.



