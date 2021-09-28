Лукашенко дал месяц на доработку проекта новой Конституции Белоруссии
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«Президент однозначно сказал: мы ещё будем встречаться не один раз. На доработку дан месяц», — приводит слова Кочановой по итогам заседания издание «СБ. Беларусь сегодня».
Она отметила, что было предложено доработать нормы, по которым разошлись позиции, «более узким кругом», однако в целом конституционная комиссия пришла к единому мнению.
Кочанова подчеркнула, что проект будет доработан и вынесен на всенародное обсуждение.
Ранее Лукашенко заявил, что вариант проекта нового основного закона есть.