Лукашенко рассказал о новом проекте Конституции Белоруссии
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«Я внимательно следил за процессом, слушал ваши выступления в СМИ. Словом, был вовлечён в происходящее. Можно констатировать, что есть вариант проекта нового основного закона страны», — приводит его слова БЕЛТА.
В заключение президент республики поблагодарил всех членов комиссии за ответственный подход к делу и вовлечённость в процесс.
В августе председатель белорусской конституционной комиссии Пётр Миклашевич заявил, что из Конституции республики предлагается убрать норму о стремлении Белоруссии к нейтралитету.