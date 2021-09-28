Лукашенко рассказал о новом проекте Конституции Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на расширенном заседании конституционной комиссии заявил о существовании варианта нового проекта основного закона республики.
Лукашенко рассказал о новом проекте Конституции Белоруссии
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«Я внимательно следил за процессом, слушал ваши выступления в СМИ. Словом, был вовлечён в происходящее. Можно констатировать, что есть вариант проекта нового основного закона страны», — приводит его слова БЕЛТА.

В заключение президент республики поблагодарил всех членов комиссии за ответственный подход к делу и вовлечённость в процесс.

В августе председатель белорусской конституционной комиссии Пётр Миклашевич заявил, что из Конституции республики предлагается убрать норму о стремлении Белоруссии к нейтралитету.

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