В Белоруссии предложили убрать из Конституции норму о стремлении к нейтралитету

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Председатель белорусской конституционной комиссии Пётр Миклашевич заявил, что из Конституции республики предлагается убрать норму о стремлении республики к нейтралитету.
В Белоруссии предложили убрать из Конституции норму о стремлении к нейтралитету
  • Reuters

Об этом сообщила БЕЛТА.

«Учитывая реальную действительность, поскольку Республика Беларусь является членом ОДКБ и фактически входит в военно-политический блок, надо привести положение Конституции в соответствие с объективной реальностью», — сказал он.

Миклашевич добавил, что на конституционном уровне предлагает закрепить положение о том, что с территории Белоруссии не будет никаких угроз другим государствам.

В Белоруссии 11 августа проходит очередное заседание конституционной комиссии, на котором рассматриваются уточнения редакционного характера разработанных изменений в Конституцию республики на основе замечаний членов комиссии.

Также Миклашевич заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил руководству конституционной комиссии обеспечить комплексную доработку соответствующих предложений и до 1 сентября 2021 года внести итоговый вариант проекта Конституции на рассмотрение главы государства.

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