В Белоруссии предложили убрать из Конституции норму о стремлении к нейтралитету
- Reuters
Об этом сообщила БЕЛТА.
«Учитывая реальную действительность, поскольку Республика Беларусь является членом ОДКБ и фактически входит в военно-политический блок, надо привести положение Конституции в соответствие с объективной реальностью», — сказал он.
Миклашевич добавил, что на конституционном уровне предлагает закрепить положение о том, что с территории Белоруссии не будет никаких угроз другим государствам.
В Белоруссии 11 августа проходит очередное заседание конституционной комиссии, на котором рассматриваются уточнения редакционного характера разработанных изменений в Конституцию республики на основе замечаний членов комиссии.
Также Миклашевич заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил руководству конституционной комиссии обеспечить комплексную доработку соответствующих предложений и до 1 сентября 2021 года внести итоговый вариант проекта Конституции на рассмотрение главы государства.