В Минске рассказали о ситуации с проектом изменений белорусской Конституции

Глава конституционной комиссии Пётр Миклашевич рассказал о ситуации с проектом изменений Конституции Белоруссии.

«Поскольку наличие несогласованных замечаний членов комиссии свидетельствует о фактической незавершенности проделанной работы, президентом поручено руководству конституционной комиссии обеспечить комплексную доработку соответствующих предложений и до 1 сентября 2021 года внести итоговый вариант проекта конституции на рассмотрение главы государства», — цитирует ТАСС Миклашевича.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко вернул на доработку проект изменений в белорусскую конституцию.

По его словам, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель Конституционного суда Пётр Миклашевич и председатель палаты представителей Владимир Андрейченко передали 170 листов замечаний к документу.