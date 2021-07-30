Лукашенко вернул на доработку проект изменений в Конституцию Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вернул на доработку проект изменений в белорусскую Конституцию.

По его словам, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель Конституционного суда Пётр Миклашевич и председатель палаты представителей Владимир Андрейченко передали 170 листов замечаний к документу.

«Я сегодня вернул всё это писание вам. Собирайтесь и попробуйте это до чтения на уровне президента привести в соответствие. А потом вместе со мной — я обещал это — мы сядем и пойдём по каждому разделу, по каждой статье», — приводит БЕЛТА его слова.

После этого, уточнил Лукашенко, документ будет вынесен на всенародное обсуждение.

«И не позже февраля мы проведём референдум», — добавил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко утвердил поправки к законодательству по вопросам защиты суверенитета Белоруссии.