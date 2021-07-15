Лукашенко утвердил поправки к законодательству по вопросам защиты суверенитета

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя».
Лукашенко утвердил поправки к законодательству по вопросам защиты суверенитета
  • © РИА Новости / Дмитрий Астахов

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Отмечается, что в соответствии с документом вносятся поправки в закон «О чрезвычайном положении». Согласно Конституции и данному закону, основанием для введения чрезвычайного положения, помимо стихийных бедствий и катастроф, является наличие беспорядков, сопровождающихся насилием либо угрозой насилия со стороны группы лиц и организаций, в результате которых возникает опасность для жизни и здоровья людей, территориальной целостности и существования государства.

Ранее понятие «беспорядков» было неконкретным, данные поправки исправили эту ситуацию.

«В законе, подписанном главой государства, конкретизируется, что к беспорядкам относятся попытки насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения власти, вооружённый мятеж, массовые беспорядки, межнациональные и межконфессиональные конфликты, сопровождающиеся насильственными действиями, создающие непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан», — отмечает агентство.

Новым законом также уточняется перечень возможных чрезвычайных мер и временных ограничений, применяемых при введении чрезвычайного положения.

8 июня Лукашенко подписал закон, который, в частности, ужесточает ответственность за нарушение порядка проведения массовых мероприятий.

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