Лукашенко утвердил поправки к законодательству по вопросам защиты суверенитета
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Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Отмечается, что в соответствии с документом вносятся поправки в закон «О чрезвычайном положении». Согласно Конституции и данному закону, основанием для введения чрезвычайного положения, помимо стихийных бедствий и катастроф, является наличие беспорядков, сопровождающихся насилием либо угрозой насилия со стороны группы лиц и организаций, в результате которых возникает опасность для жизни и здоровья людей, территориальной целостности и существования государства.
Ранее понятие «беспорядков» было неконкретным, данные поправки исправили эту ситуацию.
«В законе, подписанном главой государства, конкретизируется, что к беспорядкам относятся попытки насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения власти, вооружённый мятеж, массовые беспорядки, межнациональные и межконфессиональные конфликты, сопровождающиеся насильственными действиями, создающие непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан», — отмечает агентство.
Новым законом также уточняется перечень возможных чрезвычайных мер и временных ограничений, применяемых при введении чрезвычайного положения.
8 июня Лукашенко подписал закон, который, в частности, ужесточает ответственность за нарушение порядка проведения массовых мероприятий.