Лукашенко ужесточил наказание за проведение несогласованных митингов

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, который, в частности, ужесточает ответственность за нарушение порядка проведения массовых мероприятий. Документ опубликован на национальном правовом интернет-портале.
Лукашенко ужесточил наказание за проведение несогласованных митингов
  • © РИА Новости

Так, по ст. 342-2 УК к ответственности за неоднократное нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий могут быть привлечены лица, которые дважды за год были осуждены по ст. 24.23 КоАП за несанкционированные акции и в течение года после второго взыскания снова нарушили законодательство о массовых мероприятиях.

Санкции статьи — арест, или ограничение свободы на срок до трёх лет, или лишение свободы на аналогичный срок.

Кроме того, ужесточается ответственность за участие и организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, вводится уголовная ответственность за участие в экстремистском формировании и содействие такой деятельности.

Ранее в МВД Белоруссии заявили, что в 2020 году сотрудникам органов внутренних дел удалось пресечь попытки посеять хаос в стране.

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