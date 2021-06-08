Лукашенко ужесточил наказание за проведение несогласованных митингов
- © РИА Новости
Так, по ст. 342-2 УК к ответственности за неоднократное нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий могут быть привлечены лица, которые дважды за год были осуждены по ст. 24.23 КоАП за несанкционированные акции и в течение года после второго взыскания снова нарушили законодательство о массовых мероприятиях.
Санкции статьи — арест, или ограничение свободы на срок до трёх лет, или лишение свободы на аналогичный срок.
Кроме того, ужесточается ответственность за участие и организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, вводится уголовная ответственность за участие в экстремистском формировании и содействие такой деятельности.
Ранее в МВД Белоруссии заявили, что в 2020 году сотрудникам органов внутренних дел удалось пресечь попытки посеять хаос в стране.