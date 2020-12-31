Глава МВД Белоруссии заявил о пресечении попыток посеять хаос в стране

Короткая ссылка
Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков заявил, что в уходящем году сотрудникам огранов внутренних дел удалось пресечь попытки посеять хаос в стране.
Глава МВД Белоруссии заявил о пресечении попыток посеять хаос в стране
  • globallookpress.com

«Несмотря на огромное количество проведённых несанкционированных массовых мероприятий, на беспорядки, тот хаос, который пытались посеять в городах нашей республики отдельные категории граждан, все эти попытки были пресечены сотрудниками органов внутренних дел», — цитирует РИА Новости новогоднее поздравление Кубракова.

По его словам, 2020-й год был действительно тяжёлым.

Он также заявил, что сотрудники органов внутренних дел выполнили свои обязательства с достоинством.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил участников протестных акций о недопустимости пресечения красной черты и заявил, что в случае нарушения ими закона и порядка последует ответная реакция со стороны власти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить