Глава МВД Белоруссии заявил о пресечении попыток посеять хаос в стране

Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков заявил, что в уходящем году сотрудникам огранов внутренних дел удалось пресечь попытки посеять хаос в стране.

«Несмотря на огромное количество проведённых несанкционированных массовых мероприятий, на беспорядки, тот хаос, который пытались посеять в городах нашей республики отдельные категории граждан, все эти попытки были пресечены сотрудниками органов внутренних дел», — цитирует РИА Новости новогоднее поздравление Кубракова.

По его словам, 2020-й год был действительно тяжёлым.

Он также заявил, что сотрудники органов внутренних дел выполнили свои обязательства с достоинством.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил участников протестных акций о недопустимости пресечения красной черты и заявил, что в случае нарушения ими закона и порядка последует ответная реакция со стороны власти.