Лукашенко предложил дать Всебелорусскому собранию право вносить изменения в Конституцию

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил наделить Всебелорусское народное собрание правом внесения изменений в Конституцию.
Лукашенко предложил дать Всебелорусскому собранию право вносить изменения в Конституцию
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«Думаю, Всебелорусскому народному собранию надо придать полномочия изменения Конституции. Законотворчество — это серьёзная вещь. И, может быть, нам, сформировав Конституцию на референдуме, всё-таки дать право вносить изменения и дополнения Всебелорусскому народному собранию», — цитирует его БЕЛТА.

28 сентября Лукашенко дал месяц на доработку проекта новой Конституции страны. Он также заявил о существовании варианта нового проекта основного закона республики.

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