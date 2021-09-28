Лукашенко предложил дать Всебелорусскому собранию право вносить изменения в Конституцию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил наделить Всебелорусское народное собрание правом внесения изменений в Конституцию.

«Думаю, Всебелорусскому народному собранию надо придать полномочия изменения Конституции. Законотворчество — это серьёзная вещь. И, может быть, нам, сформировав Конституцию на референдуме, всё-таки дать право вносить изменения и дополнения Всебелорусскому народному собранию», — цитирует его БЕЛТА.

28 сентября Лукашенко дал месяц на доработку проекта новой Конституции страны. Он также заявил о существовании варианта нового проекта основного закона республики.