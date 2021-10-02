Лукашенко опроверг слухи о передаче Киевом данных о 33 россиянах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью CNN опроверг информацию о том, что данные о задержанных на территории республики 33 россиянах в 2020 году Минску передало украинское правительство.

«Абсолютная ложь, Мэттью. Меня никто ни из украинского правительства, ни президент Украины, не информировал. Меня информировали собственные спецслужбы... Никто ни из Украины, ни из России мне по этому вопросу не звонил», — приводит «СБ. Беларусь сегодня» слова белорусского лидера.

29 июля белорусские СМИ сообщили, что под Минском были задержаны 32 гражданина России, ещё одного задержали на юге республики.

Белорусские власти 15 августа передали российской стороне 32 гражданина России, которые были задержаны на территории республики в конце июля. Передача указанных лиц была осуществлена в строгом соответствии с нормами международного права.