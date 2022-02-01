Украинская оппозиция требует отставки главы СНБО Данилова из-за слов о Минских соглашениях
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«Провокатор Данилов должен быть отправлен в отставку с поста секретаря СНБОУ и понести ответственность за призывы к выходу Украины из Минских соглашений», — говорится в заявлении партии.
Оппозиция назвала слова Данилова «безответственным, циничным и преступным по своей сути заявлением».
«(Оно. — RT) могло бы стать информационной бомбой, но прошло практически незамеченным, потому что все мировые лидеры отлично понимают: украинская власть не имеет политической воли к мирному урегулированию конфликта в Донбассе и именно поэтому не желает выполнять обязательства, взятые на себя в рамках нормандского формата», — заявили там.
Ранее Данилов назвал Минские соглашения невыполнимыми и сказал, что они могут привести к разрушению страны. По его мнению, необходимо подписать документы о новых договорённостях.
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с RT назвал слова Данилова «абсолютно провокационным заявлением».