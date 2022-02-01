Украинская оппозиция требует отставки главы СНБО Данилова из-за слов о Минских соглашениях

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» потребовала отставки главы Совбеза страны Алексея Данилова из-за его заявлений о Минских соглашениях, которые он назвал невыполнимыми.

«Провокатор Данилов должен быть отправлен в отставку с поста секретаря СНБОУ и понести ответственность за призывы к выходу Украины из Минских соглашений», — говорится в заявлении партии.

Оппозиция назвала слова Данилова «безответственным, циничным и преступным по своей сути заявлением».

«(Оно. — RT) могло бы стать информационной бомбой, но прошло практически незамеченным, потому что все мировые лидеры отлично понимают: украинская власть не имеет политической воли к мирному урегулированию конфликта в Донбассе и именно поэтому не желает выполнять обязательства, взятые на себя в рамках нормандского формата», — заявили там.

Ранее Данилов назвал Минские соглашения невыполнимыми и сказал, что они могут привести к разрушению страны. По его мнению, необходимо подписать документы о новых договорённостях.

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с RT назвал слова Данилова «абсолютно провокационным заявлением».