Украинская оппозиция требует отставки главы СНБО Данилова из-за слов о Минских соглашениях

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Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» потребовала отставки главы Совбеза страны Алексея Данилова из-за его заявлений о Минских соглашениях, которые он назвал невыполнимыми.
Украинская оппозиция требует отставки главы СНБО Данилова из-за слов о Минских соглашениях
  • © Genya Savilov / AFP

«Провокатор Данилов должен быть отправлен в отставку с поста секретаря СНБОУ и понести ответственность за призывы к выходу Украины из Минских соглашений», — говорится в заявлении партии.

Оппозиция назвала слова Данилова «безответственным, циничным и преступным по своей сути заявлением».

«(Оно. — RT) могло бы стать информационной бомбой, но прошло практически незамеченным, потому что все мировые лидеры отлично понимают: украинская власть не имеет политической воли к мирному урегулированию конфликта в Донбассе и именно поэтому не желает выполнять обязательства, взятые на себя в рамках нормандского формата», — заявили там.

Ранее Данилов назвал Минские соглашения невыполнимыми и сказал, что они могут привести к разрушению страны. По его мнению, необходимо подписать документы о новых договорённостях.

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с RT назвал слова Данилова «абсолютно провокационным заявлением».

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