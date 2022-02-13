РИА Новости: авиарейсы над Украиной выполняются штатно

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Над Украиной сохраняется авиасообщение, все полёты выполняются в штатном режиме, а массовых отмен не наблюдается, сообщает РИА Новости со ссылкой на онлайн-табло украинских международных аэропортов Борисполь, Киев, Харьков, Запорожье, Львов и Днепр.
РИА Новости: авиарейсы над Украиной выполняются штатно
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Как уточняет агентство, в аэропорту Одесса при этом на 13 и 14 февраля отменены два рейса из Варшавы и один в Варшаву, а в аэропорту Борисполь отменены четыре рейса в Амстердам.

«На данный момент авиакомпании не отменяют свои рейсы. Если они будут отменять свои рейсы, они обязательно будут информировать об этом своих пассажиров», — сказали в справочной аэропорта Борисполь.

Как ранее сообщило издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на источник, «пул крупнейших международных страховых компаний» планирует объявить о том, что «не будет покрывать страховые случаи авиакомпаний» при полётах над Украиной.

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