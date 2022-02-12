В США заявили о возвращении на родину большинства сотрудников своего посольства на Украине

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Представитель американской администрации заявил, что большинство сотрудников американского посольства на Украине вернутся в США.
В США заявили о возвращении на родину большинства сотрудников своего посольства на Украине
  • AP

«Мы распорядились, чтобы большинство сотрудников посольства, до сих пор находящихся на Украине, немедленно покинули страну... Мы не закрываем посольство и не приостанавливаем его работу», — цитирует его ТАСС.

Чиновник подчеркнул, что посольство США в Киеве приостанавливает предоставление большинства консульских услуг, при этом США «будут предоставлять ограниченный объём экстренных консульских услуг из Львова».

Ранее в американском посольстве в Киеве заявили, что Госдепартамент США призвал американских дипломатов, не занимающих критически важные должности, покинуть территорию Украины.

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