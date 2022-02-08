«Ушли в противоположном направлении»: как на Украине «выполняют» Минские соглашения

Киев выполнил все обязательства, взятые на себя на переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе, которые прошли в Париже в 2019 году, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Однако он подчеркнул, что Украина не станет вести прямой диалог с ДНР и ЛНР, который закреплён в минских договорённостях. При этом в ЕС и США всё чаще звучат заявления о необходимости выполнять комплекс мер, утверждённый в 2015 году. Однако эксперты полагают, что Киев будет и дальше пренебрегать своими обязательствами, так как ни Вашингтон, ни Брюссель не оказывают в этом вопросе никакого реального давления на украинские власти.

Киев выполнил все обязательства, взятые им на переговорах «нормандской четвёрки» в Париже в 2019 году по ситуации вокруг Донбасса. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ICTV.

«Что касается минских договорённостей, то я не знаю ни одной страны Европейского союза, которая бы утверждала, что Украина не выполняет минские договорённости. Мы все помним нормандский саммит в Париже в 2019 году. С этого саммита лидеры вышли с определёнными договорённостями, и всё, что Украина взяла на себя, мы всё сделали», — сказал глава МИД.

По его словам, своими обязательствами якобы пренебрегла Москва. Он также ещё раз повторил утверждение, что Украина ни при каких обстоятельствах не будет выполнять Минские соглашения «на российских условиях».

«Такая опция, как давление на Украину и принуждение Украины к чему-либо, не является жизнеспособной. Могут быть предложения, но, если они для нас будут неприемлемыми, они будут отвергнуты», — подчеркнул министр.

Ранее на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок Кулеба заявил, что уведомил свою немецкую коллегу об отказе Киева вести прямой диалог с самопровозглашёнными ДНР и ЛНР, хотя это предусмотрено Минскими соглашениями. По его словам, для украинского руководства это является красной линией.

«Мы не пойдём на прямой диалог с так называемыми Донецкой и Луганской народными республиками. Это не предусмотрено минскими договорённостями. Попытка установить такой диалог — это интерес исключительно Российской Федерации для того, чтобы избавиться от статуса стороны конфликта и превратить себя в посредника», — сказал министр.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

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Между тем в Москве неоднократно констатировали, что Россия не является участницей конфликта на востоке Украины.

«В соответствии с Минскими соглашениями Россия является посредником, а нас хотят сделать стороной конфликта. В Минских соглашениях такого нет, и мы на это не соглашались», — подчеркнул Владимир Путин 23 декабря 2021 года на ежегодной пресс-конференции.

Важность «Минска-2»

Между тем в ЕС и США всё чаще звучат заявления о необходимости выполнять комплекс мер, утверждённый в 2015 году. Так, американский президент Джо Байден говорил об этом Владимиру Зеленскому в телефонном разговоре в декабре 2021 года.

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«Президент подчеркнул, что США продолжают поддерживать нормандский формат и предпринимаемые усилия по выполнению Минских соглашений, в том числе отметив, что США в целом поддерживают этот процесс», — сообщали в Белом доме.

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен 7 февраля на совместной пресс-конференции с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем в Вашингтоне отметил, что именно «Минск-2» является наилучшим способом урегулирования конфликта в Донбассе. По его мнению, процесс тормозится из-за отсутствия прописанной последовательности шагов, которые должны предпринимать стороны, и якобы нежелания России выполнять имеющиеся договорённости. При этом нигде в тексте Минских соглашений не прописано какое-либо участие России в выполнении данного комплекса мер.

«Минск» не разъясняет некоторых вопросов последовательности действий сторон… В соглашениях говорится об особом статусе Донбасса, и я считаю, что при надлежащей последовательности действий украинцы будут готовы двигаться вперёд», — заявил Блинкен.

Госсекретарь также напомнил о грядущей встрече политсоветников лидеров стран «нормандской четвёрки», которая должна состояться в ближайшие дни в Берлине. Эта встреча станет продолжением диалога между странами, который возобновился 26 января в Париже. Его участники уже подтвердили, что минские договорённости лежат в основе работы нормандского формата. Как следует из их совместного заявления, они «нацелены сокращать имеющиеся разногласия».

Госдеп США

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О безальтернативности минских договорённостей на пресс-конференции по итогам встречи с Путиным говорил и президент Франции Эммануэль Макрон.

«Минские соглашения действительно могут урегулировать и осуществить прогресс по вопросу кризиса на Украине. Я об этом будут говорить… с господином президентом Зеленским», — сказал он.

Аналогичную точку зрения в середине декабря выражал премьер-министр Италии Марио Драги. «Мирное решение не может быть достигнуто без выполнения обеими сторонами Минских соглашений 2015 года», — отметил он во время выступления перед депутатами нижней палаты парламента.

С призывом как можно скорее выполнить договорённости на полях СМИД ОБСЕ в Стокгольме выступил глава МИД Чехии Якуб Кулганек.

Внутриукраинские противоречия

В самом Киеве нет единого мнения о необходимости выполнения Минских соглашений. Так, Владимир Зеленский 1 февраля на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном заявил, что на Украине ответственно относятся к договорённостям по Донбассу и знают, кто их должен выполнять.

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Однако в тот же день секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью Associated Press заметил, что исполнение «Минска-2» может разрушить страну. В связи с этим он выразил мнение, что необходимо подписать новые договорённости.

На следующий день Дмитрий Кулеба в интервью польской газете Rzeczpospolita заявил, что Украина не станет выполнять ключевые условия Минских соглашений — предоставлять Донбассу особый статус и право вето.

Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с Макроном выразил мнение, что «власти в Киеве взяли курс на демонтаж минских договорённостей». По его словам, на такой вывод наталкивают отсутствие имплементации в украинское законодательство формулы Штайнмайера, а также решений по конституционной реформе, амнистии, местным выборам и правовым аспектам особого статуса Донбасса.

Опрошенные RT эксперты отмечают, что глава МИД Украины лукавит, заявляя о выполнении Киевом каких-либо обязательств по Донбассу, так как никаких ключевых пунктов из комплекса мер реализовано не было.

«Единственное, что действительно было сделано, — это шаги по уничтожению статуса русского языка на Украине, в том числе и на законодательном уровне. К тому же с заявлением Кулебы не вяжутся постоянные военные демонстрации на линии разграничения в Донбассе и удары по мирным жителям ДНР и ЛНР. В этой связи можно констатировать, что Киев не только не выполнил своих обязательств, но и ушёл далеко назад в противоположном направлении», — сказал в комментарии RT замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Площадь Независимости в Киеве

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© TR/NurPhoto

Он также отметил, что противоречивость в заявлениях официальных украинских представителей по «Минску-2» является следствием отсутствия единства по этому вопросу в политических кругах страны.

«Сегодня это самая слабая политическая команда из всех, которые были у власти начиная с 1991 года. Очевидно, что низкая профпригодность политиков и приводит к такому рассогласованию. При этом на самом деле никто в нынешнем руководстве Украины не поддерживает выполнение Минских соглашений, как бы Зеленский ни убеждал нас в обратном. Просто используются разные способы, чтобы отсрочить реализацию «Минска-2» и переложить ответственность на Россию», — пояснил аналитик.

К тому же, как подчеркнул в беседе с RT украинский политолог Александр Семченко, Киев заинтересован в незатухающем конфликте в Донбассе.

«Во-первых, это выгодно его западным кураторам, а выполнять задачи, которые ставит Запад, необходимо. Во-вторых, это решает внутриполитические вопросы, позволяя отгораживаться от нелояльного электората и объяснять неудачи в экономике и социальной политике», — пояснил эксперт.

По его мнению, если бы в Европе и США действительно были заинтересованы в разрешении конфликта на Украине, они бы задействовали все возможные инструменты для принуждения Киева к деэскалации и выполнению обязательств, а не ограничивались бы лишь заявлениями.

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«Активы многих украинских политиков находятся за рубежом. А мы знаем, как на Западе любят задействовать санкции, угрожая арестами или отчуждениями иностранных активов для достижения своих целей. Однако никаких таких действий ни по отношению к Порошенко, ни по отношению к Зеленскому Запад не предпринимал. Значит, там в целом политикой Киева довольны», — добавил Семченко.

При этом Владимир Шаповалов считает, что в Европе уже устали от непрекращающейся напряжённости на восточном рубеже ЕС. К тому же там боятся, что вероятный военный конфликт сделает Европу заложником ситуации.

«Некоторые европейские политики начинают понимать, что нынешняя ситуация может привести к тому, что Европа превратится в арену противостояния. Поэтому начинают происходить процессы, при которых те или иные европейские политики поднимают свой голос в пользу мирного разрешения ситуации. А первый шаг в этом направлении — выполнение Украиной взятых на себя обязательств», — резюмировал аналитик.